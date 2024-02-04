金門菜園 打造「偵察機」

金門攝影藝術家蔡顯國在自家菜園，以回收的鋁質屋片、角鐵鋼管、廢輪胎與玻璃纖維板等材料，打造一架飛機裝置藝術，飛機上貼滿歷史照片。

另消防局點子王李錫安將報廢水帶與花台巧妙結合，化身2條祥龍。

飛機取名「逆風者」，蔡顯國說，近年共軍飛機擾台，讓他聯想起小時候曾經看過金門有偵察機起降過，負責在沿岸偵查共軍敵情及空拍任務。他曾看過偵察機急速俯衝翻滾的特技表演，非常驚險。

蔡顯國表示，這是他首次做裝置藝術，花了大概1個月組裝完成，材料都是廢棄的鐵皮、鋼管、油桶、機車輪胎、玻璃纖維板等回收物，沒花什麼錢。

飛機是以等比例的偵察機原形打造，外觀有彩虹元素，尾翼彩繪是風獅爺，機翼和機艙內貼滿了歷史照片，到元宵節前都會停在「小徑特約茶室」斜對面的「蔡園」，歡迎民眾參觀拍照。

另金門消防局點子王李錫安為消防局的春節布置，將報廢水帶與花台巧妙結合，水帶為龍首，樹叢為龍身，搭配七彩燈光，化身2條祥龍，相當搶眼，吸引民眾拍照。