「萌獸」黃喉貂現身屏南保力溪 台灣最南端分布影像首曝光

林業保育署屏東分署與國立嘉義大學生物資源學系副教授邱郁文團隊，自2020年起展開屏東縣車城鄉保力溪「森川里海」環境生態自然資源調查與監測，讓團隊驚喜的是，最近攝影機拍攝到「萌獸」黃喉貂出沒，也是目前現有生物資料庫中，台灣地理位置最南端的影像分布紀錄。

台灣亞種的黃喉貂（俗稱羌仔虎）體長約44至46公分，以「黃喉」得知，分布在海拔約300至3900公尺原始森林，以中海拔最為常見，是肉食性動物，但食性廣泛，甚至會以小群體合作圍獵體型比牠們大的山羌，也會取食小型哺乳類、鳥類、兩棲爬蟲、昆蟲、腐食動物屍體等。

邱郁文團隊說，這次在低海拔地區記錄到黃喉貂的影像，也是台灣地理位置最南端的影像分布紀錄；該調查位點又是山羌頻繁出沒的地方，兩物種出現的關聯性，還有待進一步的研究與分析，但很可能就是因有圍獵體型比牠們大的山羌習性，因此成為棲地。

林業保育署屏東分署說，屏東車城鄉保力溪及鄰近的里海地區，是恆春半島重要的海岸林保育軸帶，除有陸蟹分布以外，也是淺山物種的棲地，團隊期望建構國土生態綠色網絡的同時，能形塑淺山與海岸的「社會-生產-生態地景」。