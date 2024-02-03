影／國北教大跨海古寧國小辦直排輪營隊 小朋友超開心

直排輪介於運動和休閒，深受小朋友喜愛。20位來自國立台北教育大學直排輪社的大學生，在今年寒假跨海到離島金門古寧國小展開為期一周的「直排輪冬令營隊」，小朋友經過教導，從剛開始的不斷跌倒，到後面已經可以配合著音樂轉圈或跳躍滑行，小朋友都覺得很有成就感，並跟小老師預約有空要再來教他們。

此次的「直排輪冬令營隊」，學童報名相當踴躍，共有53位學生參與5天的「國北教你直排輪營—小小飛輪偵探」，國北教大學生積極籌備半年的時間，精心設計各種多元的課程，包括直排輪技巧、藝術手作、文化體驗、數理科學、英語教學和團康闖關猜謎等，啟發孩子們的興趣，課程豐富精彩。

昨天校方也規劃結業式暨成果發表會，邀請來賓及家長蒞校，分享孩子們這一周的精采學習，各小隊都卯盡全力展現學習成果，配合著音樂或轉圈、或跳躍、或滑行、或舞動，經過不斷努力練習，整齊劃一的動作及技巧流暢的直排輪展演，讓人眼睛為之一亮，獲得熱烈讚賞的掌聲，全體70多位大小朋友穿著直排輪裝備的大合影更為壯觀，聲勢浩大。

6年級的學生李昕表示，記得上一次溜直排輪是三年級時，她說，剛參加這次營隊，連站都站不穩，但經過5天的練習，終於能像以前一樣平穩的滑行，還學到很多新的姿勢和技巧，和營隊老師學習收獲很多，如果有機會，下次一定還會報名參與。

國北教大直排輪營隊總召張惠美指出，金門的小朋友都很純樸熱情，讓他們印象深刻，她說他們是一群熱愛直排輪的大學生此次遇到一群也很愛直排輪的小朋友，彼此激盪出很好的火花，希望未來有機會可以再來金門教小朋友直排輪。

此外，國北教大直排輪社中有位男同學，3年前已規劃到偏鄉學校辦理直排輪營，但因疫情一直無法成行，這次來金門舉辦直排輪營終於圓夢，感動的哭了。