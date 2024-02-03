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影／萬丹支流被褐紅色血水汙染 環保局揪出禍首最高開罰300萬元

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東萬丹大排支流4天前遭不明紅褐色水排入汙染，環保局稽查員從涵洞排水溝溯源追查，再潛入狹窄的涵洞口蒐證，今天揪出偷排者。圖／縣環保局提供
屏東萬丹大排支流4天前遭不明紅褐色水排入汙染，環保局稽查員從涵洞排水溝溯源追查，再潛入狹窄的涵洞口蒐證，今天揪出偷排者。圖／縣環保局提供

屏東縣環保局4天前獲報萬丹大排支流4天前遭不明紅褐色水排入汙染，環保局稽查員從涵洞排水溝溯源追查，再潛入狹窄的涵洞口蒐證，今天揪出偷排者是萬丹鄉一家蒸煮肝的小型食品加工廠，因年節產能增加，廢棄的紅褐色豬血直接排入水溝，環保局依違反水汙染防治法第30條告發，最高處300萬元罰鍰並要求立即改善。

環保局說，接獲舉辦後於31日展開稽查，派員趕抵萬丹大排發現不明紅褐色水排入，水面還摻雜乳白色泡沫油脂，稽查員著雨鞋涉水採集水樣檢測，經現場檢測pH為中性，並查明涵洞水體方向，向上追查可疑汙染來源，稽查員沿路掀開排水水溝蓋檢視，過程遭遇水溝蓋封死，為求時效，出動切割重機具排除，逐一清查上游工廠排水水色泡沫，今天查獲萬丹一家食品加工廠排放未經處理含油脂泡沫血水。

環保局說，該食品廠位置隱蔽且每周僅運作3天，運作時工廠大門深鎖從外不易看出，廢水排放時間不規律，致增加稽查難度；稽查員掌握蒐證黃金時機，工廠廢水排出的瞬間，潛入狹窄的涵洞口蒐證，發揮柯南精神、抽絲剝繭，待工廠運作開門，稽查員瞬間一湧而上，終於查獲汙染源，廠主啞口無言。

該小型食品加工廠主要是蒸煮豬肝，因年貨需求增加產量，廢水量也暴增，但廢水和渣物未經妥善收集處理，直接排入排水溝，一路流至萬丹大排支流，汙染河川；環保局依違反水汙染防治法第30條告發，並命業者現場立即停止排放並派員清理；環保局提醒，春節即將到來，環保局將針對這高污染潛勢區域重點稽查，呼籲年前生意興隆趕工同時，善盡管理責任，產生的廢汙水均應妥善收集處理，共同守護河川水體品質。

屏東萬丹大排支流4天前遭不明紅褐色水排入汙染，環保局稽查員從涵洞排水溝溯源追查，再潛入狹窄的涵洞口蒐證，今天揪出偷排者。圖／縣環保局提供
屏東萬丹大排支流4天前遭不明紅褐色水排入汙染，環保局稽查員從涵洞排水溝溯源追查，再潛入狹窄的涵洞口蒐證，今天揪出偷排者。圖／縣環保局提供
屏東萬丹大排支流4天前遭不明紅褐色水排入汙染，環保局稽查員從涵洞排水溝溯源追查，再潛入狹窄的涵洞口蒐證，今天揪出偷排者。圖／縣環保局提供
屏東萬丹大排支流4天前遭不明紅褐色水排入汙染，環保局稽查員從涵洞排水溝溯源追查，再潛入狹窄的涵洞口蒐證，今天揪出偷排者。圖／縣環保局提供
屏東萬丹大排支流4天前遭不明紅褐色水排入汙染，環保局稽查員從涵洞排水溝溯源追查，再潛入狹窄的涵洞口蒐證，今天揪出偷排者。圖／縣環保局提供
屏東萬丹大排支流4天前遭不明紅褐色水排入汙染，環保局稽查員從涵洞排水溝溯源追查，再潛入狹窄的涵洞口蒐證，今天揪出偷排者。圖／縣環保局提供
屏東萬丹大排支流4天前遭不明紅褐色水排入汙染，環保局稽查員從涵洞排水溝溯源追查，再潛入狹窄的涵洞口蒐證，今天揪出偷排者。圖／縣環保局提供
屏東萬丹大排支流4天前遭不明紅褐色水排入汙染，環保局稽查員從涵洞排水溝溯源追查，再潛入狹窄的涵洞口蒐證，今天揪出偷排者。圖／縣環保局提供

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