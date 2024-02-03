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高雄六龜山林遭棄置廢棄物 最高可罰30萬元

中央社／ 高雄3日電

農業部林業及自然保育署屏東分署六龜工作站巡視員獲報，指六龜十八羅漢山保安林（旗山事業區第55林班）遭人傾倒廢棄物，警方於2日逮捕温姓嫌犯，全案依法送辦。

農業部林業及自然保育署屏東分署今天發布新聞稿指出，於國有林地棄置廢棄物，已違反森林法第43條，可處新台幣6萬元以上30萬元以下之罰鍰。

若涉及違反廢棄物清理法第46條，棄置有害事業廢棄物，或未經主管機關許可，提供土地回填、堆置廢棄物等，依法可處1年以上5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金，而廢棄物清理及造林復育費用是由行為人負擔。

屏東分署表示，為守護森林資源，除加強巡視，也將應用科技器材監控林地，結合社區強化森林保護，運用監測調查志工與警方合作查緝，呼籲民眾不要心存僥倖，以身試法。

屏東 廢棄物 農業部

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