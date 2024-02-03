屏東南國表藝節好戲連發 上半年表演團隊公布開始售票

屏東縣文化處集結優質團隊演出的南國表藝節，受到好評，今年上半年節目定3月至6月間陸續登場，匯聚柬埔寨法爾劇團、莎士比亞的妹妹們的劇團、春美歌劇團、當代傳奇劇場、同黨劇團、FOCA福爾摩沙馬戲團、鋼琴家賈西亞等國內外頂尖表演團隊，分別於屏東演藝廳與藝術館演出，另透過公開徵件邀國內團隊以屏東不同文化場域為舞台，創作沉浸式環境劇場，帶來表演藝術多元樣貌。

縣府文化處表示，今年南國表藝節以「他好她」為主題，要與觀眾一起迎接性別流動的時代，以人為本，呈現許多與自由、性別、族群、家庭等議題相關作品，例如莎士比亞的妹妹們的劇團「泰雅精神文創劇場」是一齣黑色幽默喜劇，詼諧而真摯地揭露觀光表演與當代原民困境。

文化處說，春美歌劇團「彼時我在等你」翻轉南戲傳奇「拜月亭」，述說在遷徙離亂中的一段異族情緣，並加入廣受社會關注的「亞斯伯格症」議題。同黨劇團「父親母親」演述主角尋找生身父母的過程中，由布袋戲的發展來重新看待台灣歷史的變化。透過這些演出，思考個人自由的空間，是遷移、信仰、未來、性別還是性向？等待觀眾來追尋自己的解答。

國內知名的FOCA福爾摩沙馬戲團和有東南亞的太陽馬戲團之譽的法爾劇團，分別演出「宇宙大冒險」、「Eclipse 月蝕」馬戲特技作品，讓觀眾大開眼界；當代傳奇劇場「藝決天下‧首部曲」讓觀眾沉浸在傳奇戲樓，享受看戲、叫好的思古情懷。此外，國際蕭邦鋼琴大賽第三名得主「賈西亞鋼琴獨奏會」，將帶來雄心勃勃、激動人心的獨奏會。