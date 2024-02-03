金門消防點子王李錫安再出手 廢棄水帶化身祥龍

消防水帶是救災不可或缺的重要器材，但因高壓充飽水的水帶經常會被現場尖銳的掉落物劃破，成為消耗品。金門消防局「點子王」李錫安今年負責消防局春節布置，他將報廢水帶與花台巧妙結合，水帶為龍首，樹叢為龍身，搭配七彩燈光，化身2條祥龍，晚間相當搶眼，吸引不少民眾帶著小朋友來拍照打卡。

告別癸卯迎接甲辰，黑兔走入青龍穴。消防局利用報廢水帶製作2個龍首，使用花圃樹叢作龍身，白天翔龍伏地而息，晚上在燈光呼喚下翔龍獻瑞，氣宇軒昂，可謂美不勝收。

李錫安說，每次火警結束後，消防人員都會仔細檢查每條水帶，並將破損水帶進行汰舊換新，因此分隊常會累積大量廢棄水帶，消防局對於救災使用過後報廢的水帶苦惱不已，104年時經過同仁腦力激盪，將小水帶做成小筆袋，大水帶經過設計轉化成一張張的摺疊椅，獲得相當高的評價。

李錫安提到，他今年負責春節布置，就想到除了燈籠外，也可以構思營造不同的布置氛圍，再次將腦筋動到報廢水帶身上，製作屬於龍年的春節布置，沒想到大受歡迎。

除了祥龍外，消防局的另一大亮點，就是2樓的打卡牆，此次利用活潑的快秀屏，搭配可愛的手拿板，讓到消防局參訪的孩子或民眾皆可在此拍照打卡，除了讓民眾留下紀念，更可藉由打卡將消防教育向外推廣，可謂一舉兩得。