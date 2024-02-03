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屏東熱帶農業博覽會今登場 全台最大立體彩繪稻田萌翻

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東熱博今天開幕，縣府以「泰迪熊遊屏東的繪本故事」為主軸，串連40公頃的3大場域，展區各個場以童話故事串聯。記者潘欣中／攝影
屏東熱博今天開幕，縣府以「泰迪熊遊屏東的繪本故事」為主軸，串連40公頃的3大場域，展區各個場以童話故事串聯。記者潘欣中／攝影

邁入第9年、年年吸引百萬遊客的屏東熱帶博覽會，今天在屏東縣長周春米開箱全台最大「泰迪熊遊屏東」立體彩繪稻田後，為1個月的熱博揭開序幕（除夕休園1天）；今年以Q萌泰迪熊邂逅屏東農業為主軸，推出3大主題區及19個農林漁畜特色館區，透過泰迪熊冒險故事，帶領遊客進入美麗奇幻的童話世界，感受屏東花果豐饒之美和農技軟實力。

屏東縣府今年以「精典泰迪熊」為熱博代言，以「泰迪熊遊屏東的繪本故事」為主軸，串連40公頃的3大場域，展區各個場以童話故事串聯，3大主題區農業物產館「物產王國」、夢蝶湖「冒險森林」、豐和館「田野饗宴」，另有比足球場還大的泰迪熊彩繪稻田、瓜果長廊、食農體驗、龍龍奇幻樂園、科技夢想屏東起飛等19個農林漁畜特色館區。

今年更加入異國風味「日本稻之驛」主題，邀請20多個日本友好單位參展，友好姊妹城市鹿兒島縣帶來當地獨有特色，展出鹿兒島知名景點景觀意象，包括貓貓神社、燈牆、旭川滑雪體驗、釜蓋神社有趣文化、櫻島蘿蔔碩果及火山灰沙畫體驗，並有日本限定風味美食，讓熱博不僅是場農業盛會，更是多元文化交流的盛事。

今年新增的亮點主題為屏東縣對智慧農業科技的關注，特別展示與屏東科技大學無人機載具應用研發中心合作的無人機，讓大眾了解現代農業自動化進展，感受AI技術賦予農業新活力；農業處長鄭永裕說，在農村人口老化、缺工的時代潮流下，智慧農業是未來省工趨勢，透過無人機設備輔助，有助提升農業工作效能。

周春米說，熱帶農業博覽會帶來前所未有農業盛宴，透過獨特亮點主題，呈現跨國際、跨區域的創新理念，讓屏東農業走向世界，新年走春就來熱博與泰迪熊同遊屏東，開啟夢幻旅程；今年場域擴大，為提供便利的旅遊體驗，全區免費停車及接駁服務，並為行動不便旅客設預約的復康巴士，請多利用公共運輸工具，避免塞車之苦。

屏東熱帶博覽會今天在縣長周春米開箱全台最大「泰迪熊遊屏東」立體彩繪稻田後，為至3月3日的熱博揭開序幕（除夕休園1天）。記者潘欣中／攝影
屏東熱帶博覽會今天在縣長周春米開箱全台最大「泰迪熊遊屏東」立體彩繪稻田後，為至3月3日的熱博揭開序幕（除夕休園1天）。記者潘欣中／攝影
屏東熱博今天開幕，縣府以「泰迪熊遊屏東的繪本故事」為主軸，串連40公頃的3大場域，展區各個場以童話故事串聯。記者潘欣中／攝影
屏東熱博今天開幕，縣府以「泰迪熊遊屏東的繪本故事」為主軸，串連40公頃的3大場域，展區各個場以童話故事串聯。記者潘欣中／攝影
屏東熱博今天開幕，縣府以「泰迪熊遊屏東的繪本故事」為主軸，串連40公頃的3大場域，展區各個場以童話故事串聯。記者潘欣中／攝影
屏東熱博今天開幕，縣府以「泰迪熊遊屏東的繪本故事」為主軸，串連40公頃的3大場域，展區各個場以童話故事串聯。記者潘欣中／攝影
屏東熱博今天開幕，縣府以「泰迪熊遊屏東的繪本故事」為主軸，串連40公頃的3大場域，展區各個場以童話故事串聯。記者潘欣中／攝影
屏東熱博今天開幕，縣府以「泰迪熊遊屏東的繪本故事」為主軸，串連40公頃的3大場域，展區各個場以童話故事串聯。記者潘欣中／攝影
屏東熱博今天開幕，縣府以「泰迪熊遊屏東的繪本故事」為主軸，串連40公頃的3大場域，展區各個場以童話故事串聯。記者潘欣中／攝影
屏東熱博今天開幕，縣府以「泰迪熊遊屏東的繪本故事」為主軸，串連40公頃的3大場域，展區各個場以童話故事串聯。記者潘欣中／攝影
屏東熱博今天開幕，縣府以「泰迪熊遊屏東的繪本故事」為主軸，串連40公頃的3大場域，展區各個場以童話故事串聯。記者潘欣中／攝影
屏東熱博今天開幕，縣府以「泰迪熊遊屏東的繪本故事」為主軸，串連40公頃的3大場域，展區各個場以童話故事串聯。記者潘欣中／攝影

周春米 屏東 日本

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