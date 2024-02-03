高雄馬路補丁多 開挖單位竟可減半收費！民代：嫌路太好嗎

馬路東挖西挖長期為人詬病，高雄市工務局以減半收費方式鼓勵施工單位縮短工期，減少對用路人影響，但民代質疑，業者少了費用負擔反而可能搶快，忽視道路品質，議員更指，現在高雄馬路到處可見顏色不一的「補丁」，挖水管後的道路也不平坦，要求工務局「棒子、蘿蔔」都要用，道路開挖許可費減免，也要訂出相對罰則，工務局允許會訂定懲罰標準。

高市府送議會審查的道路挖掘許可費及修復費標準修正草案，擬對提早在申報期限完成道路開挖的廠商減半收費，引起國民黨議員邱于軒反對，她認為業者因有費用負擔，才不致東挖西挖，市府卻要減半收費，「是嫌路太好嗎」？

高市工務局長楊欽富解釋，此案是因應議員提案，以開挖100公尺的道路為例，原本申報的工期10天，若能提前在5天內開挖完成，就減半收費，如果超過1天就恢復原來計費，這樣可減少工期拖長，對用路人產生影響。

國民黨議員陳麗娜說明當時提案原委，主要是高市收取道路挖掘許可規費外，還要管線單位自行修補道路，根本「一頭牛剝兩層皮」，且規費比其他縣市貴很多，很不合理，工務局據此才研擬出減免辦法。楊欽富進一步說明，外縣市是超出工期就加錢，高雄因為沒有追加機制，所以採內扣減免作法，相比之下六都其實都差不多。

邱于軒表示，道路開挖應以挖掘程度、長度、人口密度等影響性作為計價原則，而非以時間長短，她反對這種齊頭式作法。議員陳美雅說，民眾最詬病的是道路反複開挖，開挖後補丁的顏色又不一樣，之前她就要求工務局應盡量統整各單位一起開挖，至今仍有馬路到處補丁，「很醜，不能讓業者只想要快速完工獲減免，市民要看的是平坦的道路」。楊欽富說，已要求業者做大區域修補，至於色差是因為新、舊材料不同，國外道路也有色差情形。