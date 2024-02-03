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台糖安心豚梅花豬肉片驗出瘦肉精 高市查獲20包已令下架

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄市政府得知台中檢出國產台糖安心豚梅花肉片含有瘦肉精，立刻派人查察轄內16家全聯門市，其中1家查獲20包該批產品。記者王勇超／翻攝
高雄市政府得知台中檢出國產台糖安心豚梅花肉片含有瘦肉精，立刻派人查察轄內16家全聯門市，其中1家查獲20包該批產品。記者王勇超／翻攝

台中市政府抽驗國產豬肉，竟查出知名的「台糖安心豚」梅花肉片（冷凍）含有瘦肉精（西布特羅）。高雄市衛生局今天表示，抽驗時也在高雄1家全聯門市查獲20包該批產品，已立即監督業者下架，今日將持續查察。

高市衛生局說，台中市政府衛生局1月15日前往國防部福利事業管理處所屬台中福利站，抽驗國產台糖安心豚梅花肉片（冷凍），檢出的瘦肉精西布特羅（音譯Cimbuterol）0.002ppm，違反食安法規定。

高雄市政府衛生局今表示，昨晚獲訊隨即派員查察轄內16家全聯門市，其中1家查獲20包該批產品（2024/6/10、追溯號碼23121150490-52513）立即監督業者下架，今日將持續查察。

經濟部昨晚發布新聞稿表示，媒體報導衛生單位抽驗國產台糖安心豚梅花肉片(冷凍)，檢驗結果發現含有不得檢出的瘦肉精西布特羅(Cimbuterol)，檢出數值為0.002ppm一事，台糖嚴正聲明，台糖肉品歷年來都不曾被檢驗出藥物與瘦肉精殘留，台糖公司也不可能採購或使用法令禁用之瘦肉精，相關訊息都有紀錄可查。

台糖強調，為確保飼料安全，台糖所採購之飼料添加劑如蛋白粉、微量元素等，皆要求廠商逐批提供檢驗報告，台糖公司也不定期抽驗。

台糖說，目前台糖除將相關產品下架外，肉品都有溯源機制，也已經全面配合衛生單位檢驗，包括豬隻的毛髮、血液，都已經配合相關單位檢測。另將依食安法規定，向衛生單位提出複驗申請，由衛生單位調查釐清。

高雄市政府衛生局在高雄1家全聯門市，查獲20包與台中衛生局驗出含有瘦肉精的同批國產台糖安心豚梅花肉片，已令業者下架。記者王勇超／翻攝
高雄市政府衛生局在高雄1家全聯門市，查獲20包與台中衛生局驗出含有瘦肉精的同批國產台糖安心豚梅花肉片，已令業者下架。記者王勇超／翻攝

抽驗 瘦肉精 衛生局

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