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萬年濕地群 獲評地方「重要濕地」

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導

每年2月2日是世界濕地日，屏縣府環保局以水質淨化、生態復育維護萬年溪上游海豐濕地、圳寮濕地及黃金濕地等3處人工濕地，3處濕地整合「萬年濕地群」向內政部提申請評定為濕地保育法的「重要濕地」，經1年多審議，獲內政部同意評定為地方級重要濕地，將報行政院核定。

環保局表示，萬年濕地群貫串穿屏東市中心萬年溪水源，萬年溪在民國50、60年代因經濟發展快速，沿岸生活汙水及上游畜牧廢水汙染致使水質惡化，曾有「萬年臭」惡名。為了整治萬年溪，縣府在民國98年至107年，在上游陸續闢建海豐濕地、圳寮濕地及黃金濕地，以生態自然工法淨化萬年溪水源。

環保局表示，萬年濕地群整體面積達30公頃，水域、陸域，復育多種台灣在地原生植物，吸引野生動物棲息，包括二級保育類「水雉」，萬年濕地群水雉數量逐年增加，從110年16隻、111年42隻，112年數量達62隻。

環保局表示，萬年濕地群中面積最大海豐濕地申請認證環境教育場所，串聯萬年濕地群崇蘭舊圳開闢歷史還能追溯到200多年前清朝時期，是屏東農業經濟發展歷史人文資源，也是串連萬年濕地群唯一水道。

縣長周春米說，屏東萬年濕地群從以水質改善為目標，逐步達成生態復育，歡迎民眾造訪。

人工濕地 屏東 水質

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