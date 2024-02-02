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不惜高價標下東港鎮公所舊址 英醫院籌建第2院區勢在必得

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣東港鎮公所520坪舊址標售案今天開標，鄰近的輔英醫院以近2億元得標，規畫打造醫療大樓第2院區和員工宿舍。圖／民眾提供
屏東縣東港鎮公所520坪舊址標售案今天開標，鄰近的輔英醫院以近2億元得標，規畫打造醫療大樓第2院區和員工宿舍。圖／民眾提供

屏東縣東港鎮公所舊址標售案今天開標，底價27萬5000元，由輔英醫院以高出10萬6000元的1坪38萬1000元得標，舊址520坪，將為公所挹注近2億元，公所計畫用於還款和擴建生命紀念園區；舊址距輔英醫院僅300公尺，院方規畫打造醫療大樓第2院區和員工宿舍，以提供更好的醫療工作環境留住人才、照顧鄉親，早已勢在必得。

屏東港舊鎮公所大樓有48年歷史，早在都市計畫劃設前就取得所有權，因此劃入都市計劃時，是一般住宅區而非機關用地，當公所去年搬遷至新址後，就規畫標售，基地方正且面寬又緊臨學校，周邊都是住宅；鎮長黃禎祥說，新辦公大樓還有欠款，各項公共建設會依輕重緩急規畫，標售所得款項將用於還款和擴建生命紀念園區。

輔英醫院主任祕書薛俊鵬說，東港輔英醫院現有空間已不足，病房不夠外，員工休憩空間不足也是問題，700多個員工多半是外地人，沒有好的工作環境，難留住人才，近年護理人力有缺，醫院要有更利多才能留住人，在得知東港鎮公所舊址要標售時便很期待，公所舊址距離輔英醫院近且占地大，符合醫院擴建院區的需求。

他說，輔英醫院對公所舊址標售案是勢在必得，即使高出底價或其他競標者很多也願意，挹注公所財源也是回饋在地鄉親，輔英在地服務72年，一路受到鄉親的支持與照顧，醫院有社會責任給予鄉親更好的服務品質，規畫在公所舊址打造第2院區，為醫療大樓、員工宿舍使用，目前有300多名護理師，希望新院區能招募到更多護理師，為鄉親提供更好的醫護照護服務。

屏東縣

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