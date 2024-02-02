高市年節食品稽查出爐 日本草莓、香菇、小紅袍花椒粒農藥超標

高市衛生局今天公布年節食品抽驗及稽查結果，抽驗的119件食品當中，有1件話梅的食品著色劑標示與檢驗結果不符，日本草莓、香菇、小紅袍花椒粒等3件蔬果農藥殘留不符規定，其中日本草莓是在前立委鍾紹和之子鍾昇旭在高雄經營的高級超市「生鮮先生」美術旗艦店採樣，衛生局依法裁處來源廠商世聖精品鮮果社3萬元，其餘3件供應商來源位於外縣市，已移請轄管衛生局處辦。

衛生局說，為維護春節期間食品安全，去年底派人到高雄的超市、量販店、果菜市場、食品製造業及知名年菜餐廳等73家業者執行年節應景食品抽驗，總計抽驗119件。

衛生局表示，檢驗結果出爐，在「生鮮先生」美術旗艦店採樣的日本草莓、在新福泰商號採樣的香菇、在東翔商行（東齊生鮮超市）採樣的小紅袍花椒粒，都被驗出農藥殘留不符規定，在大港生鮮超市小港店（王集有限公司）採樣的嚴選上庄話梅，被驗出食品著色劑標示與檢驗結果不符，抽驗結果不合格率3.4%。

衛生局說，此次抽驗119件應景年節食品，包含新鮮蔬果32件、休閒即食食品（糖果、蜜餞）22件、肉加工品10件、水產加工製品9件、水產品11件、堅果類7件、糕粿6件、即食食品5件、醬料4件、麵濕製品4件、火鍋湯底6件、竹笙及蘑菇等食品3件，檢驗項目包括農藥殘留、A型肝炎病毒、防腐劑、著色劑、甜味劑、漂白劑、動物用藥、硼酸、真菌毒素、順丁烯二酸、衛生標準及重金屬等項。

衛生局說，為保障民眾食用年菜的安全，衛生局抽查5家年菜餐廳業者，依食品良好衛生規範準則查核作業環境、定型化契約、食材來源文件保存及食品標示等項目進行稽查，查核結果皆符合規定。