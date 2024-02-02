為疏解沙美市區停車問題 縣府規畫臨停車位2/5啟用

金門的停車位問題逐漸浮現，為疏解沙美市區停車問題，並因應年節交通停車需求，金沙小地下停車場暨複合式運動場館工址周邊規劃臨時停車場位供鄉親及遊客臨時停車，預計可提供38席汽車停車位，將於2月5日建置完成開放，歡迎民眾多加使用。

縣府工務處表示，沙美市區因都市發展及觀光景點熱門，停車位需求量大，現有停車空間不足，經與鎮公所、學校及觀光處等單位研議協調後，將此地新闢建臨時停車場，讓鄉親或遊客都能有更方便的停車空間可利用。

沙小臨時停車場停車場啟用後可提供38席汽車停車位，既可增加停車空間，又能暫時利用工區土地，以紓緩沙美市區停車需求。

據了解，金門縣長陳福海說，近幾年地區住宅建案及觀光發展皆相當快速，停車需求大增，為持續改善停車問題，指示縣府觀光處研擬短中長期改善計畫，整體規畫策略將以「增加供給」與「強化管理」為主軸，後續按難易程度來逐步推動，務必讓停車問題有效地逐步改善。