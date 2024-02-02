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斥資近億元興建 恆春鎮立納骨堂明起開放選位
屏東恆春半島是國旅熱點，但景觀雜亂且禁葬的公墓隨處可見，不僅有礙觀瞻，鄉親有不能落葉歸根的遺憾，縣府近年推動現代化納骨堂，半島6鄉鎮中，枋山鄉有大型民營納骨堂，車城、滿州和原民獅子、牡丹鄉已陸續啟用，恆春鎮公所斥資近億元興建的納骨堂，定2月3日起受理登記，8日起開放參觀5天，是恆春半島納骨設施全面現代化重要的里程碑。
恆春半島6鄉鎮過去都面臨公墓飽和問題，鄉親往生遺體火化後，要送到外地公營納骨堂或民間納骨堂、私人廟宇，車城鄉最早啟用納骨堂，枋山鄉有民間經營的大型生命紀念館，原民獅子鄉和牡丹鄉也先後啟用，滿州鄉老佛山人文紀念館去年啟用；即將啟用的恆春鎮納骨堂位於大光里，第1期開放6576個塔位另有神主牌位，解決當地的移葬和公墓飽合問題。
恆春鎮有23個公墓，鎮公所選在地理位置適中的第18公墓區，斥資8000萬元、規畫興建約7公頃「恆春鎮孝親生命紀念園區」，5年前破土後，聯外道路無法需達到法規要求的6公尺，一度用地徵收遇抗爭被擱置，直到補選的鎮長陳文弘上任後才動工，墾管處去年5月核發使用執照後收費條例也經代表會通過，但遲不見啟用，鎮民怨聲四起。
恆春鎮長尤史經說，鎮內公墓早已全面禁葬，生命紀念館啟用後，可讓先人落葉歸根，子孫也能免去到外鄉鎮祭祀的舟車勞頓，公所也將推動鄉親為先人撿骨後遷入塔內安奉，未來逐步改善公墓景觀；塔依依樓層3至5萬元不等，神主牌2萬元，在地大光里民優惠1萬元，低收免收規費，外地民眾則加倍；3月7日從第一階段登記民眾中抽籤決定選位順序，3月21日開放進堂，未來視需求增加擴增塔位。
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