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春節期間 高市宣布禁止挖路 計程車加成計價

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高市交通局宣布，春節期間，計程車將援例加成。記者王昭月／翻攝
高市交通局宣布，春節期間，計程車將援例加成。記者王昭月／翻攝

農曆春節將到，高市工務局為維護春節及元宵期間交通順暢，今天宣布2月6日至2月14日、2月23日至24日共11天，除緊急搶修施工案件外，禁止其他道路施工。另高市交通局亦宣布，高雄市計程車自2月5日至14日共10天，除原日、夜間運價（夜間23時至凌晨6時加2成）計費外，每趟次再加收50元。

高雄市工務局長楊欽富表示，高雄市道路下方各類管線總長度約3萬多公里，全市38行政區每天平均有數10件道路挖掘案施工，為減少管線單位重複挖掘，市府採用各自挖埋統一修復，即所謂「分挖齊補」策略，致力於整合新建案管線聯合挖掘，避免重複刨鋪。

農曆春節將到，工務局今天宣布2月6日至2月14日（除夕前3日至公務員上班前1日），及2月23日至24日（元宵節前1日至元宵節當日），除緊急搶修施工案件外，禁止其他道路施工，維護春節及元宵期間的交通順暢。工務局挖管中心春節期間不打烊，24小時均有專人值班，負責通報受理緊急管挖施工事件。

另高市交通局亦宣布，高雄市計程車自2月5日至14日共10天，除原日、夜間運價（夜間23時至凌晨6時加2成）計費外，每趟次再加收50元，由於計費表納有春節加成功能，民眾依跳表金額支付車資，不需再額外加付50元。

交通局說，計程車時司機需依規定按表收費，民眾下車前可向司機索取乘車證明，保障自身安全及權益，如有遇司機喊價，可記下所搭乘時間、地點及車號、司機姓名等向交通局申訴（檢舉電話：07-2226816），一旦查證屬實，將依公路法第77條規定，裁處9,000元至9萬元罰鍰。

元宵節 春節 高雄市

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