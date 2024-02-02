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紅髮艾德明開唱...搶演唱會商機 高市府推出商圈夜市優惠券地圖

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
最新商圈夜市優惠券還增加了特色早午餐餐廳，提供歌迷不同的選擇。記者蔡世偉／翻攝
最新商圈夜市優惠券還增加了特色早午餐餐廳，提供歌迷不同的選擇。記者蔡世偉／翻攝

明天紅髮艾德即將在高雄世運主場館開唱，高雄市政府搭配演唱會檔期推出「2024商圈夜市優惠券」。同時配合輕軌成圓，製作「商圈夜市優惠券優惠地圖」，將商圈夜市優惠券的合作店家完整收錄，標示在捷運輕軌路網圖，讓歌迷跟著攻略來高雄聽演唱會、吃美食！

高雄市經發局長廖泰翔表示，商圈夜市優惠券從去年推出以來，已成功將大量歌迷與人流導入商圈、夜市延續消費。經過前面幾波的活動，合作店家一次比一次多，這一次除了餐酒館、居酒屋、宵夜小吃加入之外，也特別納入了特色早午餐餐廳，提供歌迷不同的選擇。

此外，經發局也特別將優惠店家結合捷運輕軌路線圖，標註各站周邊店家，除了為店家行銷宣傳之外，更鼓勵歌迷朋友多多使用大眾運輸工具聽歌吃美食。

「2024商圈夜市優惠券」將於2月2日起至2月4日在高捷車站包括左營高鐵、巨蛋、高雄車站、美麗島、三多及鹽埕埔站發放，發放時間從上午10點到晚上10點，部分捷運站服務延長到午夜12點，樂迷務必留意各站服務時間，把握機會現場憑演唱會門票領取。

高雄市政府製作「商圈夜市優惠券優惠地圖」，歡迎歌迷跟著攻略來高雄聽演唱會、吃美食。記者蔡世偉／翻攝
高雄市政府製作「商圈夜市優惠券優惠地圖」，歡迎歌迷跟著攻略來高雄聽演唱會、吃美食。記者蔡世偉／翻攝
紅髮艾德已經抵達高雄，將於3日正式在高雄國家體育場開唱。路透
紅髮艾德已經抵達高雄，將於3日正式在高雄國家體育場開唱。路透

夜市 捷運 輕軌

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