高市府推出限量賞鴨航班 冬日遊樂園免費領票玩

黃色小鴨重返高雄，高市府在16至18號碼頭設置大型充氣藝術裝置、遊樂設施等，供民眾免費領票遊玩。另外高雄市文化局也推出文化遊艇賞鴨航班，即日起購票搭船贈送1頂限量的小鴨紙帽。

迎接黃色小鴨，高市府推出「2024 KaohsiungWonderland冬日遊樂園」活動，1月27日至2月25日於愛河灣及16至18號碼頭登場；遊樂園內設施豐富，有黃色球池、4大主題氣墊及旋轉木馬、咖啡杯等共15座設施，且全部免費。

高雄市觀光局今天發布新聞稿表示，為提供舒適的遊樂品質與休憩環境，週一至週四發放「日光券」，週五至週日及例假日發放「日光券」及「星光券」；每場次3小時，免費一票玩到底，且不限遊玩設施種類及次數。

觀光局表示，樂園規劃採取下午3時至6時的「日光券」及下午6時到9時的「星光券」2個場次，每場次於開始前1小時發放當日票券。小朋友拿到票券即可在該場次期間內，免費暢玩園區內的遊樂設施。

此外，高雄市文化局即日起至2月25日推出文化遊艇賞鴨航班，讓民眾可從海上多視角觀賞小鴨，即日起凡購票搭船就贈送1頂限量的小鴨紙帽。

賞鴨遊港船班航程約50分鐘，船上提供導覽服務，沿途並行經香蕉碼頭、大港橋、愛河灣、16至18號碼頭、中島商港區、旗后燈塔。相關船班可至KLOOK客路或超商IBON平台預購，或至棧貳庫文化遊艇售票處洽詢。

文化局長王文翠表示，高雄市立美術館也邀請多名藝術家於17號碼頭推出大型充氣藝術裝置展「療癒森林」，每日夜晚於愛河灣更有高雄流行音樂中心所規劃的「金呱閃閃」燈光展演登場，襯托黃色小鴨的療癒模樣。

另外，文化局也規劃開往紅毛港文化園區船班航線，園區初一至初五期間並舉辦「紅毛港歡樂行春趣」活動，包含闖關活動、柑仔店體驗、童玩體驗等。而2月14日情人節當天，2人穿著情侶裝入園，還有新台幣49元入園等優惠。