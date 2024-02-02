水源追溯至清朝...屏東萬年濕地群經內政部評為「地方級重要濕地」

屏東縣政府環保局以「水質淨化」及「生態復育」雙主軸維護萬年溪上游海豐濕地、圳寮濕地及黃金濕地等3處人工濕地，3處濕地整合為「萬年濕地群」向內政部提出申請評定為濕地保育法的「重要濕地」，經1年多審議，在今年世界濕地日（每年2月2日）前獲內政部肯定，同意評定為地方級重要濕地，將報行政院核定。

環保局表示，萬年濕地群也是貫串穿屏東市中心的萬年溪最重要的水源，萬年溪在民國50到60年代左右經濟快速發展，遭沿岸生活汙水及上游畜牧廢水汙染致使水質惡化，甚至還曾有過「萬年臭」的惡名。為整治萬年溪，翻轉惡名，縣府民國98年至107年，萬年溪上游陸續闢建海豐濕地、圳寮濕地及黃金濕地，以生態自然工法淨化萬年溪的水源，提升萬年溪的水質及沿岸民眾的生活環境。

環保局表示，萬年濕地群整體面積達30公頃，擁有水域、陸域等多元自然空間，復育多種台灣在地原生植物，包括台灣白樹、台灣土沉香，與瀕危的台灣特有種「水社柳」等原生植物。吸引許多野生動物來此棲息及繁衍，包括二級保育類的彩鷸、黃鸝、黑鳶及水雉等鳥類，以及高蹺鴴、白冠雞、鷹斑鷸、田鷸、鳳頭潛鴨、小水鴨及燕鴴等候鳥也都能在萬年濕地群發現，二級保育類「水雉」，經生態調查，萬年濕地群的水雉數量逐年增加趨勢，從110年的16隻、111年的42隻，至112年為止數量達62隻，顯示萬年濕地群已成為水雉在台灣的重要棲地之一。

環保局表示，萬年濕地群擁有水質淨化及生態復育環境教育，將萬年濕地群中面積最大的海豐濕地申請認證為環境教育場所，串聯萬年濕地群的崇蘭舊圳開闢歷史還能追溯到200多年前的清朝時期，是屏東農業經濟發展重要的歷史人文資源，現在也是串連萬年濕地群的唯一水道。

環保局表示，萬年濕地群也是國內獨特同時具備水質淨化、生態復育、環境教育及文化保存意義的濕地，也結合濕地周圍的社區、環保志工夥伴參與濕地的認養及巡守。