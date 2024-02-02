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高市借錢投資高銀 遭批浪費稅金

聯合報／ 記者王昭月／高雄報導

高雄市議會臨時會昨議程最後一天，藍綠對市府轉投資高銀案爭執不休，藍議員批高銀未至議會專案報告，全案未公開透明，主張刪1億預算，更質疑高市府負債多，竟賖借還付利息挹注高銀20億，不符公眾利益，不解市府為何死抓不放，綠議員認為砍1億恐遭民間吃掉股分，丟失經營權。後經黨團協商，在附帶決議下最終砍5000萬預算放行。

昨是臨時會最後一天議程，議員加速「清倉」，上次定期會引發爭論的高銀增資20億一案，戰火仍延燒到臨時會，國民黨邱于軒指此案高銀未做專案報告，自廢武功，主張刪減1億預算，不過民進黨議員鄭光峰馬上提醒，砍掉1億預算，相關持股可能被民間「吃掉」，高銀原本體質很好，此舉恐造成信心危機，甚至丟失經營權。民進黨議員陳明澤說，高銀現行官股占43.13%，砍掉1億持股將降到40.91%，後續衍生權益損失問題會很嚴重。

無黨籍議員朱信強說，高銀股本有120億，國民黨與無黨都希望高銀到議會報告，但高銀為何不敢來，是否虧損不敢告人？陳說，近年共有14家公股行庫辦理增資，資本額增加是好事，絕對與虧損無關。

「高銀業績沒成長，市府沒收入，為何要死抓不放」國民黨議員陳麗娜說，現況是高市府在幫高銀，不是高銀在幫高市府，市民未受惠，市府為何要借錢負擔利息投資高銀？預算不只該砍1億，而應砍半才對。邱于軒說，市府每年借錢付利息供高銀增資，浪費的是市民納稅錢與血汗錢。

財政局長陳勇勝說，不管市府、民間、投資者及議員都關注高銀增資案，過去3年高銀好不容易增資至50億，希望議員能支持這項預算。藍綠黨團最後經協商後砍5千萬通過增資案。

此外，昨市議會趕在今天閉幕前加速審理各部門預算外，對於上月因黃捷與李伯毅選上立委是否還能投票參加委員會改選而導致7天11度流會，昨午也排入議程完成改選，其中，警消衛環委員會22人搶9席最為搶手，最後以抽籤決定席次。

利息 國民黨 議員

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