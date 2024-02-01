影／小內閣有異動！金門人事頻繁「大風吹」 縣長陳福海這樣說

金門縣長陳福海小內閣近日又有異動，是一年多任期內第10波調整，新任環保局長李廣榮今天走馬上任，陳福海用人哲學也引發議論，其中文管所長盧根陣一年內換4個位子、參議張瑞心一年內被換調動3次，議員質疑用人頻繁「大風吹」，不利縣政推動，也讓人心浮動。陳福海表示，輪動是正向的事，可了解彼此業務。

陳福海上任404天，陸續發布10波人事異動訊息，上一波1月中旬調動時，民政處長許慧婷與行政處長陳金增職務對調，調動最頻繁的是現任金門縣文化園區管理所所長盧根陣，一年調動4次，他原是縣長室秘書，後調任為金門縣家庭教育中心主任，沒多久又調整為金門縣大同之家主任，半年後調任文管所長。

另，參議張瑞心也被調動3次，他原本是縣府參議，前年底陳福海上任時先派觀光處處長、隔年3月調任建設處長，去年12月調為縣府參議。

陳福海今天在出席環保局長的布達典禮，特別說明輪動是正向的事，每個位子的輪動很重要，他說，先前把工務處、建設處與觀光處3單位主管輪動，主要是大家都是一個團隊，希望透過輪動，讓每個主管更能瞭解彼此業務；他重申，一個人走的快，一群人可以走的遠。

陳福海也特別肯定李廣榮的公務生涯一路走來，都有很好的態度，能積極的面對問題，解決問題，陳說對李廣榮很有信心，希望他能重現整潔的金門、友善環境的打造。

李廣榮則說，自己雖是環保界的門外漢，但熱愛學習、喜歡做事，接下來的重點工作，希望提升縣容整潔品質、資源回收再利用、垃圾減量、重要商圈的環境改造、道路清淤等7大工作面向。

金門縣府的頻繁人事異動，也引發議論，有人笑稱「到金門開花店商機很大」。縣議員董森堡也認為不宜，他說，公務人員的學歷或是國家考試本有類別之分，行政單位應該學有所成、專才專用，不要美其名說是培養主官管，實際上則是利用調度人事來懲罰異已，這樣會造成公務人員士氣低落，對於推動政事也沒有幫助性。