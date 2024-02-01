陳其邁慰勞清潔隊員 送小紅包當錢母助百戰百勝

農曆春節將屆，為感謝清潔人員常年辛勞，以及年節期間配合加強清運工作，高雄市長陳其邁今天特地前往旗山及仁武清潔隊，慰勞清潔隊員。市長在發放小紅包時還不忘提醒隊員，過年期間可以把紅包當作錢母，在「娛樂」時，可以百戰百勝。

陳其邁今天在環保局人員陪同，接連慰勞旗山、仁武兩地的清潔隊員並表示，改善清潔隊員福利的各項措施市府不遺餘力，今年除夕清潔隊員可以在晚間6點結束清運作業，就可回家吃年夜飯。

此外，今年市府特別將清潔獎金由每月8,000元調漲至每月1萬元；安全駕駛獎金從每月600元提高到每月1,500元，臨時人員的獎金則由每月5,000元調升至每月7,000元，都是為了獎勵清潔人員整年來的辛勞。

陳其邁除了送上小番茄禮盒送給清潔隊員當年節禮盒外，也發送市府小紅包，希望隊員們在過年期間齊聚「娛樂」時，將紅包裡的一元硬幣當作錢母，笑說可以「百戰百勝」。