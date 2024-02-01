快訊

認了印泥汙染選票…陳昭姿出包投出廢票 民眾黨中評會曝最新決議

影／嘉義市食品工廠遭祝融！現場存儲大批沙拉油桶 火勢一發不可收拾

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳其邁慰勞清潔隊員 送小紅包當錢母助百戰百勝

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
高雄市長陳其邁發送小紅包，希望清潔隊員能過好年。記者蔡世偉／攝影
高雄市長陳其邁發送小紅包，希望清潔隊員能過好年。記者蔡世偉／攝影

農曆春節將屆，為感謝清潔人員常年辛勞，以及年節期間配合加強清運工作，高雄市長陳其邁今天特地前往旗山及仁武清潔隊，慰勞清潔隊員。市長在發放小紅包時還不忘提醒隊員，過年期間可以把紅包當作錢母，在「娛樂」時，可以百戰百勝。

陳其邁今天在環保局人員陪同，接連慰勞旗山、仁武兩地的清潔隊員並表示，改善清潔隊員福利的各項措施市府不遺餘力，今年除夕清潔隊員可以在晚間6點結束清運作業，就可回家吃年夜飯。

此外，今年市府特別將清潔獎金由每月8,000元調漲至每月1萬元；安全駕駛獎金從每月600元提高到每月1,500元，臨時人員的獎金則由每月5,000元調升至每月7,000元，都是為了獎勵清潔人員整年來的辛勞。

陳其邁除了送上小番茄禮盒送給清潔隊員當年節禮盒外，也發送市府小紅包，希望隊員們在過年期間齊聚「娛樂」時，將紅包裡的一元硬幣當作錢母，笑說可以「百戰百勝」。

高雄市長陳其邁發送小番茄禮盒，希望清潔隊員能過好年。記者蔡世偉／攝影
高雄市長陳其邁發送小番茄禮盒，希望清潔隊員能過好年。記者蔡世偉／攝影

紅包 陳其邁

延伸閱讀

前市長韓國瑜當選立法院長 陳其邁望多支持高雄預算

春節前走訪果菜市場 陳其邁：蔬果供應量正常價格平穩

陳其邁發龍年小紅包不忘提黃色小鴨 玩笑提議引楠梓居民叫好

高雄第四艘電力渡輪「雄棧1號」啟用 陳其邁：造潛艇公司打造的渡輪

相關新聞

影／小內閣有異動！金門人事頻繁「大風吹」 縣長陳福海這樣說

金門縣長陳福海小內閣近日又有異動，是一年多任期內第10波調整，新任環保局長李廣榮今天走馬上任，陳福海用人哲學也引發議論，...

屏東熱博三場域舉行 規畫停車、接駁配套

2024年屏東熱帶農業博覽會本周六登場至3月3日，今年有3大場域，除原有物產館，主辦單位與周邊農業科技園區合作，增加夢蝶...

陳其邁慰勞清潔隊員 送小紅包當錢母助百戰百勝

農曆春節將屆，為感謝清潔人員常年辛勞，以及年節期間配合加強清運工作，高雄市長陳其邁今天特地前往旗山及仁武清潔隊，慰勞清潔...

「天使輪」在高雄外海沉沒 港務公司跨海求償清油費等3億元

帛琉籍貨輪「天使輪」在高雄外海沉沒，殘油和漂流貨櫃造成污染，原船長和天使輪管理公司執行長遭雄檢通緝。高雄港務公司今天指出...

高雄幸福巴士路線超全國半數 2人預約才成行再檢討

高雄市副市長林欽榮今天出席內門與六龜區幸福巴士的通車典禮，針對目前幸福巴士需要兩人以上預約才能成行，他表示，相關單位會協...

涉貪收押近11個月交保 長治鄉長古佳川今復職：持續捍衛清白  

屏東縣長治鄉長古佳川涉貪汙案，法院收押近11個月後，法院裁定古30萬元交保。古佳川今天下午恢復鄉長職務，對於涉貪，古佳川...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。