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高雄文化場館春節不打烊 天天有活動吸引遊客

中央社／ 高雄1日電

農曆春節將至，=@R高雄市@=a href='/search/tagging/2/文化局' rel='文化局' data-rel='/2/106010' class='tag'>文化局今天表示，所屬文化場館包括駁二、歷史博物館、高雄市電影館等春節不打烊，且從小年夜、初一到初五每天都有活動，歡迎民眾春節到高雄吃美食、體驗文化活動。

高雄市文化局長王文翠表示，農曆春節，歡迎民眾多到文化局各文化場域來逛展間、嚐美食、體驗文化活動，有市集、DIY及各項演出等，豐富多元的活動，可供民眾選擇參加。

文化局今天發布新聞稿說明，文化局所屬文化場館春節不打烊，從小年夜、初一到初五，每天有活動。其中每年都吸引眾多人潮的「駁二小夜埕」市集，今年有將近380家手作品牌、美食攤車齊聚，還有樂團與街頭藝人輪番演出。

另外，在美術館的戶外草地及廣場也有走春市集，配合年節氛圍主題活動，匯集職人手作、原創設計及特色餐飲等攤車；經過活化的歷史建築逍遙園也推出文創市集活動，透過春聯DIY印製、動態演出等活動，充滿懷舊氛圍。

歷史博物館則推出「龍年流體夜燈公仔」，DIY製作好看又實用的流體夜燈公仔；台灣眷村文化園區「再見捌捌陸」則推出「龍有吉斗方春聯掛飾」，好運揮毫與可愛輕黏土，寫出並捏出龍年好福氣。

台灣鳳梨工場也有手作課程，圖書館總館有「小心！這本書裡有條龍」的親子工作坊，除了AR體驗，還可動手製作春聯。

高雄市電影館、內惟藝術中心則推出春節限定賀歲電影，返鄉或外縣市民眾可憑交通票券享「田中絹代導演特集」的票價優惠。

應景的傳統戲劇表演則有觀音山東華皮影戲團於高雄市皮影戲館演出「關子嶺傳奇」；高雄流行音樂中心有「爵對龍有春」新春爵士派對，讓爵士樂和港邊的黃色小鴨陪大家浪漫過年。詳細活動可上文化局及各場館官網查詢。

文化局 春節 高雄市

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