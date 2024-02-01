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春節防疫整備 高雄市加開呼吸道專診防急診壅塞

中央社／ 高雄1日電

因應春節期間呼吸道感染症恐大幅增加，高雄市衛生局今天表示，24家急救責任醫院將於農曆春節初一至初三開設呼吸道傳染病特別門診，基層診所及衛生所除夕到初二開設283診次提供服務。

高雄市衛生局今天發布新聞稿表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續流行，全國上週新增64例死亡病例，較前一週新增44例上升，死亡個案中65歲以上長者占90%。通報確診死亡病例中未曾接種新冠XBB疫苗者占99%。

因應農曆春節期間呼吸道感染症可能大幅增加，衛生局在昨天市政會議針對春節防疫整備進行專案報告，市長陳其邁指示衛生局密切監控類流感門急診就診量及備足所需的抗病毒藥物，並籲民眾春節期間若出現疑似流感或新冠肺炎症狀，可善用醫療院所加開的呼吸道特別門診，輕重症就醫分流，避免急診壅塞。

衛生局表示，高雄市轄內24家急救責任醫院於春節初一至初三開設呼吸道傳染病特別門診，初一合計開設61診次、初二開設56診次、初三開設58診次，其中兒科門診合計52診次。

基層診所及衛生所部分則從除夕到初二共開設283診次，提供具有呼吸道症狀民眾醫療服務，相關門診開設情形可至衛生局官網查詢。

衛生局提醒，接種疫苗可以降低染疫後中重症發生的風險，為鼓勵市民踴躍接種「新版」新冠XBB疫苗，舉辦「打疫苗週週抽好禮」活動，統計1月1日至29日已有5.7萬名市民完成接種，免登記即可獲抽獎機會。

1月25日首波抽獎共送出新台幣82.8萬元禮券及80名黃色小鴨週邊商品，中獎名單已公布於衛生局官網。衛生局呼籲尚未接種新冠XBB疫苗的市民，把握時間儘早接種。

此外，自2月5日起配合中央公費流感、COVID-19、肺炎鏈球菌等疫苗接種作業發放COVID-19家用快篩試劑政策，免費領取對象擴大至50歲以上接種者。

登革熱疫情方面，高雄市截至1月29日止累計3226例本土個案，上週較上上週確診個案數下降15.8%。登革熱疫情仍有零星個案出現，提醒市民仍需持續落實「巡、倒、清、刷」，積極清除環境孳生源。

春節 疫苗 衛生局

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