花1億裝潢...高雄最貴租金燒肉店「韓八」 突宣布今凌晨起歇業

在高雄農16特區每月花80萬租金的「韓八韓日燒肉鍋物」，昨突在臉書粉專宣布今天凌晨5點起暫時停止營業， 原因是原物料大幅上，租金管銷成本劇增，讓不少饕客相當錯愕。

「韓八」在臉書貼文表示，「一路走來，韓八得到許多人的照顧與支持，更從疫情中一路挺身過來，因為有您的支持與愛護，長期背負各位夥伴同仁的生計，原物料大幅漲價，以及沈重的租金壓力及管銷成本，各樣的壓力以致臨界點，將於2024年02月起暫停營業，最後營業時間至2024年02月01日05時00分止，尚持有餐券的消費者即起至2月6日上午10點到晚間6點可辦理退費」。

韓八韓日燒肉鍋物店一度因「最貴租金」聲名大噪，如今疑因不堪成本負擔決定無限歇業。圖／翻攝自「韓八韓日燒肉鍋物店」臉書

「韓八」是泛彩巴集團旗下品牌，位在高雄明誠與博愛路口，2021年業者以每個月80萬元簽下20年租約，並花1億元裝潢整修、添購設備，店內主打和牛吃到飽，「貴森森」的租金及霸氣的營業模式一度攻占媒體版面，但才3年時光疑因不堪虧損畫下休止符，將無限歇業。

業者對內部員工的公告則提及，因原物料高漲及租金壓力，公司資金不足，將今年2月起無限歇業，為讓員工好過年，員工1月的薪水會在2月2日發放，資遣3月1日前發放完畢。