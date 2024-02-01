聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東熱博三場域舉行 規畫停車、接駁配套

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東熱帶農業博覽會本周六登場，今年彩繪稻田以經典泰迪熊為主題。記者劉星君／攝影
屏東熱帶農業博覽會本周六登場，今年彩繪稻田以經典泰迪熊為主題。記者劉星君／攝影

2024年屏東熱帶農業博覽會本周六登場至3月3日，今年有3大場域，除原有物產館，主辦單位與周邊農業科技園區合作，增加夢蝶湖、豐和館場域，縣府安排交通接駁，園區內採免費接駁與預約制復康巴士，周邊規畫9大停車場、2800個停車位，停車不收費。

屏東熱帶農業博覽會彩繪稻田每年都大受歡迎，今年以「經典泰迪熊」為主題，串連3大場域共40公頃，展區也以童話故事串聯各場館，包括泰迪熊彩繪稻田、瓜果長廊、食農體驗、龍龍奇幻樂園等，預計再度掀起參觀熱潮。

縣長周春米表示，博覽會結合泰迪熊、農業科技與日本道之驛等國際元素，呈現跨國際、跨區域概念，將日本農業文化與屏東特色相融合，營造國際性盛宴，為遊客帶來不同凡響的感受。

農業處長鄭永裕說，熱博期間提供屏東火車站交通接駁車服務，屏東轉運站發車至農業物產館，平日約20分鐘1班；春節及例假日約10分鐘1班，搭乘費用每人10元，65歲以上長者及2歲以下兒童免費。

縣政府考量春節期間人車潮爆量，建議駕車遊客可停放在周邊農業科技園區9個停車場，再搭乘免費接駁車到各主題區域。身障朋友提供免費定點復康巴士接駁，預約專線：08-7386626。

屏東 日本 彩繪

延伸閱讀

紅髮艾德2月3日高雄開唱 周邊交管免費接駁車服務

緬北電詐倖存者：殘暴KK園區 中國黑幫主使

學甲濕地生態園區黑琵病懨懨 鳥友涉溪陷泥沼救鳥送醫

屏東熱帶農業博覽會本周六登場 交通接駁資訊看這裡！

相關新聞

屏東熱博三場域舉行 規畫停車、接駁配套

2024年屏東熱帶農業博覽會本周六登場至3月3日，今年有3大場域，除原有物產館，主辦單位與周邊農業科技園區合作，增加夢蝶...

議員建議 高市國中男打HPV疫苗

高雄市議會昨召開臨時會審預算，議員邱于軒關心國中生公費人類乳突病毒（HPV）疫苗接種服務，指台北市今年已加碼提供2022...

高市再生水廠施工 縮減車道惹民怨

高雄市府配合台積電高雄設廠供水需求，推動再生水廠，橋頭廠去年4月動工，楠梓廠昨簽約，2030年兩廠每天可供10.5萬噸再...

高雄燈會恐龍提燈 藏變臉巧思

高雄燈會主題小提燈「小萌龍呆腦獸」昨亮相，本月20日統一發送全市幼兒園、國小孩童，民眾本月24、25日到高雄港16至18...

連10年塔山電廠辦圍爐餐會 邀金門獨老提前過年

春節將屆，台電塔山電廠、台電金門區營業處、除役選址溝通中心金門溝通小組今天在盈春閣餐廳，邀請70多名獨居老人與關懷對象一...

金湖2活動中心啟用 陳福海槓陳玉珍「教」她如何做立委

金門縣金湖鎮今天一連舉行2個社區活動中心的啟用典禮，包括縣長陳福海、立委陳玉珍兩人都全程參與，兩人互動成為焦點，陳福海在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。