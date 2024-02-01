屏東熱博三場域舉行 規畫停車、接駁配套

2024年屏東熱帶農業博覽會本周六登場至3月3日，今年有3大場域，除原有物產館，主辦單位與周邊農業科技園區合作，增加夢蝶湖、豐和館場域，縣府安排交通接駁，園區內採免費接駁與預約制復康巴士，周邊規畫9大停車場、2800個停車位，停車不收費。

屏東熱帶農業博覽會彩繪稻田每年都大受歡迎，今年以「經典泰迪熊」為主題，串連3大場域共40公頃，展區也以童話故事串聯各場館，包括泰迪熊彩繪稻田、瓜果長廊、食農體驗、龍龍奇幻樂園等，預計再度掀起參觀熱潮。

縣長周春米表示，博覽會結合泰迪熊、農業科技與日本道之驛等國際元素，呈現跨國際、跨區域概念，將日本農業文化與屏東特色相融合，營造國際性盛宴，為遊客帶來不同凡響的感受。

農業處長鄭永裕說，熱博期間提供屏東火車站交通接駁車服務，屏東轉運站發車至農業物產館，平日約20分鐘1班；春節及例假日約10分鐘1班，搭乘費用每人10元，65歲以上長者及2歲以下兒童免費。

縣政府考量春節期間人車潮爆量，建議駕車遊客可停放在周邊農業科技園區9個停車場，再搭乘免費接駁車到各主題區域。身障朋友提供免費定點復康巴士接駁，預約專線：08-7386626。