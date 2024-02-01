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高雄燈會恐龍提燈 藏變臉巧思

聯合報／ 記者宋原彰徐如宜／高雄報導
高雄市長陳其邁（後排右二）昨宣布，本月20日將發送「小萌龍呆腦獸」小提燈給全市幼兒園、國小孩童。記者宋原彰／攝影
高雄市長陳其邁（後排右二）昨宣布，本月20日將發送「小萌龍呆腦獸」小提燈給全市幼兒園、國小孩童。記者宋原彰／攝影

高雄燈會主題小提燈「小萌龍呆腦獸」昨亮相，本月20日統一發送全市幼兒園、國小孩童，民眾本月24、25日到高雄港16至18號碼頭排隊領取；另高市青年局辦「港快跑鴨」摸彩，在合作青創店家單筆消費滿200元可獲摸彩券，24日有1萬5000隻印有編號小鴨投入大港橋競速，最大獎東京雙人商務艙來回機票

市長陳其邁昨與市府吉祥物「高雄熊」、觀光局長高閔琳、設計師林佳葦出席記者會，展示說明小提燈「小萌龍呆腦獸」頭部可更換4種表情，分別是黃色小鴨、高雄熊、雄meet兔，最後一面還能自由創作；大頭、四肢短小的恐龍提燈不但吸引孩童目光，連大人都直呼可愛。

林佳葦說，因應龍年推出「小萌龍呆腦獸」，也是DINOSAUR的諧音，並發想全台首創「換臉」構造，孩童只要轉動一旁扣環，就能變換恐龍角色，還可自行創作，讓每個燈籠都獨一無二。

青年局表示，今起至18日止，到121間「港快跑鴨！合作青創店家」消費，單筆消費滿200元即可獲得1張摸彩券，民眾保留對獎聯，1萬5000張摸彩券發完為止。

青年局將於本月24日下午在高雄港大港橋旁，傾倒底部印有編號的1萬5000隻小鴨進入愛河水域，並藉水流向前漂浮，看哪隻小鴨先到終點，前50名抵達終點小鴨編號得主統統有獎，首獎高雄到東京雙人商務艙來回機票。

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