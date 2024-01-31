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連10年塔山電廠辦圍爐餐會 邀金門獨老提前過年

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
台電塔山電廠今天邀請70多名獨居老人與關懷對象一起圍爐，餐會還安排精彩表演。記者蔡家蓁／攝影
台電塔山電廠今天邀請70多名獨居老人與關懷對象一起圍爐，餐會還安排精彩表演。記者蔡家蓁／攝影

春節將屆，台電塔山電廠、台電金門區營業處、除役選址溝通中心金門溝通小組今天在盈春閣餐廳，邀請70多名獨居老人與關懷對象一起圍爐，活動還安排精彩表演，並由塔山電廠廠長楊清煌、副廠長陳啟賢等人親自上菜，讓長輩們提前感受圍爐團圓的氛圍，為他們傳遞暖暖的幸福。

繼昨天的採購年貨活動，台電塔山電廠等單位今天又舉辦關懷銀髮的圍爐活動，包括立委陳玉珍、縣府社會處長黃雅芬、金城鎮長李誠智、楊清煌、陳啟賢、除役選址溝通中心金門溝通小組督導童才源及電廠工作人員等人都到場陪伴長輩圍爐同歡。

活動一開始，首先由楊清煌、陳啟賢等人率領主管們進行上菜，讓老人家都覺得很驚喜、有創意，尤其看到認識的台電主管親自送菜上桌，不少老人家都靦腆的說，「真歹勢」、「真逗謝」，有老人家就說，每年來參加圍爐，感覺都有不同的驚喜，肯定台電很用心辦活動。

今天的餐會活動，也安排多項表活節目，有KDC熱舞表演、還有有烏克莉莉演奏，現場氣氛充滿笑聲，熱鬧滾滾。

塔山發電廠自104年起開始辦理銀髮關懷公益系列活動至今，秉持著台電公司「誠信、關懷、服務、成長」之宗旨並發揮公司使命，電廠志工們於端午節、中秋節及春節前皆會訪視電廠所在地周邊之金水里、夏興、后園、賢庵、古城與烈嶼鄉之東林、湖下等75名關懷對象家中，除了噓寒問暖、贈予伴手禮外，也會協助其住家簡易電器修繕與用電安全評估，發揮老吾老以及人之老之精神。

楊清煌表示，台電金門地區銀髮關懷活動，今年邁入第十年，感謝縣府、民意代表及鄉親的支持，讓每年的活動得以延續，也期待透過這樣的實體活動，能讓鄉親們感受到真實的關懷。

台電塔山電廠今天邀請70多名獨居老人與關懷對象一起圍爐，由塔山電廠廠長楊清煌、副廠長陳啟賢等人親自上菜。記者蔡家蓁／攝影
台電塔山電廠今天邀請70多名獨居老人與關懷對象一起圍爐，由塔山電廠廠長楊清煌、副廠長陳啟賢等人親自上菜。記者蔡家蓁／攝影
台電塔山電廠今天邀請70多名獨居老人與關懷對象一起圍爐，讓老人家提前感受圍爐團圓的氛圍。記者蔡家蓁／攝影
台電塔山電廠今天邀請70多名獨居老人與關懷對象一起圍爐，讓老人家提前感受圍爐團圓的氛圍。記者蔡家蓁／攝影

台電 金門 主管

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