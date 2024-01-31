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南橫公路哈利普松明隧道施工 2/1、2/6管制通行

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
南橫公路155公里處哈利普松明隧道路段去年颱風過後常無預警坍方，2月1日及2月6日實施通車管制，每2小時放行10分鐘。圖／關山工務段提供
南橫公路155公里處哈利普松明隧道路段去年颱風過後常無預警坍方，2月1日及2月6日實施通車管制，每2小時放行10分鐘。圖／關山工務段提供

南橫公路155公里處哈利普松明隧道路段去年杜蘇芮颱風過後常無預警坍方，公路局南分局爭取1.86億修復經費，將在隧道東側100公尺處進行下邊坡擋土牆施作工程，因施工路段腹地不足，2月1日及2月6日實施通車管制，每2小時放行10分鐘，上山民眾須配合交通管制。

去年7月杜蘇芮颱風豪雨來襲，台20線普松明隧道東側道路上邊坡出現7萬平方公尺大面積坍滑，颱風過後常無預警坍方或落石

南分局指出，哈利普松明隧道下邊坡擋土牆作業分成兩階段進行，第一階段先在谷側借地施作擋土牆，施工位置與路面高差約50公尺，因施工處腹地不足無法設置便道，將在113年2月1日（星期四）及2月6日（星期二）進行道路管制，管制時間為上午8點至中午12點、下午1點至下午5點，每2小時放行10分鐘，中午1小時不管制。

民眾可利用公路局幸福公路APP或上公路局公路防救災資訊系統及利用公路局智慧化省道即時資訊服務網查詢即時路況。

南橫公路155公里處哈利普松明隧道路段去年颱風過後常無預警坍方，2月1日及2月6日實施通車管制，每2小時放行10分鐘。圖／關山工務段提供
南橫公路155公里處哈利普松明隧道路段去年颱風過後常無預警坍方，2月1日及2月6日實施通車管制，每2小時放行10分鐘。圖／關山工務段提供

杜蘇芮颱風 落石

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