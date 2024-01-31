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南橫公路哈利普松明隧道施工 2/1、2/6管制通行
南橫公路155公里處哈利普松明隧道路段去年杜蘇芮颱風過後常無預警坍方，公路局南分局爭取1.86億修復經費，將在隧道東側100公尺處進行下邊坡擋土牆施作工程，因施工路段腹地不足，2月1日及2月6日實施通車管制，每2小時放行10分鐘，上山民眾須配合交通管制。
去年7月杜蘇芮颱風豪雨來襲，台20線普松明隧道東側道路上邊坡出現7萬平方公尺大面積坍滑，颱風過後常無預警坍方或落石。
南分局指出，哈利普松明隧道下邊坡擋土牆作業分成兩階段進行，第一階段先在谷側借地施作擋土牆，施工位置與路面高差約50公尺，因施工處腹地不足無法設置便道，將在113年2月1日（星期四）及2月6日（星期二）進行道路管制，管制時間為上午8點至中午12點、下午1點至下午5點，每2小時放行10分鐘，中午1小時不管制。
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