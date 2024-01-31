恆春半島2大土地公廟拚了 春節期間各端好禮互尬人氣

農曆春節將至，屏東恆春半島號稱「全台土地公廟宇規模最大」的車城福安宮和「台灣本島最早土地公」的恆春高山巖福德宮，除在除夕夜不約而同舉辦有別傳統「搶頭香」的「拜頭香」應景宗教民俗活動，象徵「人人皆頭香，人人皆好運」，2廟還將分別發送開運招財紀念幣、辦摸彩，持續至年初五，各自端出好禮互尬人氣。

車城福安宮有鑑於各地廟宇除夕夜的「搶」頭香，信眾爭搶頭香推擠受傷時有所聞，19年前改良為齊「拜」頭香，眾人虔心向土地公參拜，除夕夜晚上11時子時開廟門、行三拜禮後，工作人員將眾人頭香同時插入爐中，結束後並舉辦摸採，每年吸引大批信眾，成為南台灣春節期間的特色宗教民俗活動，恆春高山巖福德宮不久也跟進。

福安宮總幹事陳明秀說，車城福安宮從2017年開發開運生肖招財紀念幣，以土地公右手拿元寶為圖樣，幣上寫上「土地公祖」字樣，呈現福安宮悠久歷史，另一面是當年度的生肖圖樣，黃金顏色相當討喜，今年元旦發放時就大排長龍；除夕夜將發放4000份土地公紅包和開運招財紀念幣，初一至初五每天上下2場次各發送3000個，但會視現場狀況追加。