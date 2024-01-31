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高市府大同醫院與超商 為全中運選手打造營養支援計畫

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市教育局、大同醫院與萊爾富超商，為全中運選手打造營養支援計畫。圖／高雄市教育局提供
高雄市教育局、大同醫院與萊爾富超商，為全中運選手打造營養支援計畫。圖／高雄市教育局提供

高雄市教育局與大同醫院啟動創新的運動營養提升計畫，由醫院媒合萊爾富超商贊助，補充全中運高雄市分量級項目選手碳水化合物和醣類，協助選手在嚴格訓練過程中保持能量和避免過度疲勞，共有55校、350名選手參與。高雄市政府王啟川副秘書長特別感謝大同醫院和萊爾富，期待高雄市全中運選手有更好的表現。

高市府副祕書長王啟川表示，113年全中運4月20日至25日在台北市舉行，高雄市參賽選手士氣高昂、整裝待發，教育局也提供最強後援，配合「高雄市體育班優秀選手運動傷害加值防護計畫合作備忘錄」的簽訂，由大同醫院醫療隨隊防護團隊駐點部分賽場，及時提供選手第一線運動防護與醫療服務，讓選手能發揮實力安心參賽，奪取佳績。

教育局表示，科學研究顯示，適當的碳水化合物補充不僅有助於建構肌肉品質，而且對運動後的恢復至關重要。今年教育局與大同醫院合作新計畫，由大同醫院營養室主任高慧珊、高醫大運動醫學系教授張文心及國家訓練中心營養師曾怡鈞規畫，為運動員提供合適的碳水化合物和醣類，幫助在訓練和比賽中保持最佳狀態。

這次計畫專為分量級項目運動選手設計，特別是需要進行長時間高強度訓練和嚴格體重控制的選手，參與項目為舉重、空手道、跆拳道、柔道、角力、拳擊和武術散手等項目。從即日起至全中運期間，為期3個月，在高雄市內55校推行。萊爾富超商每日配送安全新鮮的麵包至參與學校附近的門市，運動員可至指定門市領取每日的麵包和健康飲品，確保運動員在訓練前、中、後，能夠及時獲得必要的營養補充。

忠孝國中選手陳竹晶楊景卉在今年高雄市中運柔道項目獲得金牌，她們說，這樣的運動營養提升計畫，對選手很有幫助，可以更專心的準備比賽，希望能在全國中得到佳績。

大同醫院院長傅尹志表示，此計畫為全國首創，期望不僅提升選手們的運動表現，也致力於改變選手教練對於碳水化合物和醣類的傳統看法，也增強選手們的整體健康水準和運動生涯的可持續性。

高雄市教育局、大同醫院與萊爾富超商，為全中運選手打造營養支援計畫。圖／高雄市教育局提供
高雄市教育局、大同醫院與萊爾富超商，為全中運選手打造營養支援計畫。圖／高雄市教育局提供
忠孝國中選手陳竹晶（右）楊景卉（左）在今年高雄市中運柔道項目獲得金牌。圖／高雄市教育局提供
忠孝國中選手陳竹晶（右）楊景卉（左）在今年高雄市中運柔道項目獲得金牌。圖／高雄市教育局提供
高市府副祕書長王啟川表示，市府及時提供選手第一線運動防護與醫療服務，讓選手能發揮實力安心參賽，奪取佳績。圖／高雄市教育局提供
高市府副祕書長王啟川表示，市府及時提供選手第一線運動防護與醫療服務，讓選手能發揮實力安心參賽，奪取佳績。圖／高雄市教育局提供
大同醫院院長傅尹志表示，此計畫致力於改變選手教練對於碳水化合物和醣類的傳統看法，也增強選手們的整體健康水準和運動生涯的可持續性。圖／高雄市教育局提供
大同醫院院長傅尹志表示，此計畫致力於改變選手教練對於碳水化合物和醣類的傳統看法，也增強選手們的整體健康水準和運動生涯的可持續性。圖／高雄市教育局提供

運動傷害 高雄市 教育局

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