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潮州分局公布轄區十大易肇事路口 兩圓環位居前兩名

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣潮州警分局統計轄內十大易肇事路口，第二為潮州鎮建基圓環延平、長興路口。記者劉星君／攝影
屏東縣潮州警分局統計轄內十大易肇事路口，第二為潮州鎮建基圓環延平、長興路口。記者劉星君／攝影

屏東縣潮州警分局利用大數據分析，統計轄內十大易肇事路口，分析肇事原因，去年10大易肇事路口，前三名分別為潮州鎮介壽、長春路口（光春圓環），第二為潮州鎮延平、長興路口（建基圓環），另外潮州鎮台一線路段近期發生兩起因超速引發的事故，將對該路段加強取締超速。

潮州警分局表示，去年轄內十大易肇事路口前三名為，光春圓環，潮州鎮介壽、長春路口，17件最多；潮州建基圓環延平、長興路口發生14件第二，潮州鎮永德路、興隆路口及和順街、延平路口各發生13件並列第三。

警方分析，肇事因素依序「未依規定讓車」、「未注意車前狀況」及「轉彎未依規定」等，主要事故時段為18至20時、6至8時及16至18時，多為民眾上下班通勤，呼籲用路人行經路口應特別減速慢行，確認安全無虞後再通過。

潮州分局長林明波表示，有效降低交通事故發生，將陸續邀集各路權主管單位共同會勘10大易肇事路段，提出交通工程改善措施，除針對路口提升執法取締強度，也因應轄區特性製作交通事故案例影片，希望能加深民眾印象，共同營造友善安全的交通環境。

屏東縣

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