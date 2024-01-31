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不是外傳黑馬！金門縣府第10波人事異動 新任環保局長竟是他

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
新任金門縣環境保護局長由原建設處副處長李廣榮升任，縣府訂於明天上午9時在縣環境保護局大會議室舉行布達交接典禮。記者蔡家蓁／攝影
新任金門縣環境保護局長由原建設處副處長李廣榮升任，縣府訂於明天上午9時在縣環境保護局大會議室舉行布達交接典禮。記者蔡家蓁／攝影

金門縣政府今天又發布人事異動，新任金門縣環境保護局長由原建設處副處長李廣榮升任，縣府訂於明天上午9時在縣環境保護局大會議室舉行新任局長布達交接典禮，人事命令明起生效。

金門縣府在本月16日舉行7位新任主官管異動，事隔半個月又公布新一波人事異動，這是縣長陳福海上任以來第10波的人事異動；據了解，原環保局長楊建立早在月中就被調任縣府秘書，對於新局長人選，原本外界傳出有某位黑馬人選，不過最後卻由缺乏環保背景的李廣榮雀屏中選，也跌破不少人眼鏡。

新任環保局長李廣榮，現年58歲，國立高雄大學高階經營碩士班畢業，曾任縣府自來水廠工程員、技士、本府課員、課長、縣農業試驗所所長、縣府行政處副處長、社會處副處長及建設處副處長等職務。

金門 環保局長

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