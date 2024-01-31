屏東熱帶農業博覽會本周六登場 交通接駁資訊看這裡！

2024年屏東熱帶農業博覽會將在2月3日盛大開幕，持續至3月3日（除夕休園一日），今年突破以往地域限制，有三大場域，除了大家熟悉的物產館外，與周邊農業科技園區合作，夢蝶湖、豐和館場域，縣府安排交通接駁服務，園區內採免費循環接駁與預約制復康巴士，今年停車不收費，周邊規畫有9大停車場，可提供2800個汽車停車。

屏東熱帶農業博覽會本周六登場，今年彩繪稻田以經典泰迪熊為主題，規畫三大場域，停車接駁資訊。圖／屏東縣府提供

縣長周春米說，今年博覽會結合泰迪熊、農業科技與日本道之驛等國際元素，呈現跨國際、跨區域的概念，將日本的農業文化與屏東特色相融合，營造出國際性盛宴，為遊客帶來不同凡響的感受，請民眾多利用公共運輸，減緩當地交通壅塞，同時提高旅遊品質。

農業處長鄭永裕說，熱博期間提供屏東火車站交通接駁車服務，屏東轉運站發車至農業物產館，平日約20分鐘一班；春節及例假日約10分鐘一班，搭乘費用每人10元，65歲以上長者及2歲以下兒童免費。發車時刻自上午8點半至下午6點。

鄭永裕說，今年熱博彩稻田以「經典泰迪熊」為主題，今年串連三大場域共有40公頃，去年約為27公頃，展區也以童話故事為串聯各個場館，泰迪熊彩繪稻田、瓜果長廊、食農體驗、龍龍奇幻樂園、科技夢想屏東起飛、農來！CHECK IN、日本稻之驛館、魚影秘境、親子FUN肆童玩館、農村再生區、蘭光森林、有林真好林業館、特用作物青草區、智慧農機具區、樹藝盆栽青草區、熊好玩牧場、農科展示區、市集攤位區、親子遊憩區，分布在物產館（物產王國）、夢蝶湖（冒險森林）、豐和館（田野饗宴）等場區，預計再度掀起參觀熱潮。

屏東縣政府考量今年活動場區擴增三大場域，熱博園區停車場恐將於春節期間爆量，建議自行開車的朋友可選擇停放在周邊農業科技園區周9個停車場，再搭乘園區內免費接駁車到熱帶農業博覽會各主題區域。

為了方便身障朋友，更提供免費定點復康巴士接駁，每位身障朋友可攜帶1位陪同者。平日與假日皆需於前一日完成預約，預約專線：08-7386626。