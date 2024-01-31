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水溝染紅怪嚇人！油漆工廠漆料廢水汙染 農水署急閉閥門

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
民眾通報大寮區大寮里水溝汙染，稽查人員採樣化驗。圖／高雄市環保局提供
民眾通報大寮區大寮里水溝汙染，稽查人員採樣化驗。圖／高雄市環保局提供

高雄市大寮區大寮里民眾昨晚發現大信街、大智街一帶水溝，竟然被染成鮮紅色，由於此處屬灌溉渠道，里長也立即通報環保局。稽查人員循水路而上，查獲一處油漆家庭工廠，將清洗水性紅色漆料廢水排入水溝，將依水汙法裁處3萬到300萬罰鍰。農田水利署也先關閉上、下游閥門，以防二次汙染。

「整條溝都紅的耶！是發生什麼事？」大寮里長蕭清翔昨晚發現大信街旁的水溝都呈現嚇人的紅色，民眾看到也很驚訝，拿著手電筒往水路上游找去，並通報市府前來處理。

環保局稽查科表示，昨晚接獲民眾陳情，立即前往現場稽查，發現大寮區一處油漆家庭工廠，從事油漆調色作業，將清洗水性紅色漆料廢水排入水溝，循水路汙染水利溝灌溉溝渠，違反水汙法30條規定，除裁處3萬至300萬元罰鍰外，並限期業者儘速清除。

稽查人員在現場採集水樣，等檢驗結果出來，就依規定辦理。環保局也通報農田水利署，先派員關閉上、下游閥門，以防止二次汙染。

農田水利署表示，此處排放地點是作為回歸水利用，並非灌溉渠道，里長發現得早，農水署也立即處置，沒有影響灌溉。

高雄市環保局查獲一處家庭油漆工廠涉汙染溝渠。圖／高雄市環保局提供
高雄市環保局查獲一處家庭油漆工廠涉汙染溝渠。圖／高雄市環保局提供
民眾通報大寮區大寮里大信街、大智街一帶水溝，竟被染成鮮紅色，稽查人員採樣化驗。圖／高雄市環保局提供
民眾通報大寮區大寮里大信街、大智街一帶水溝，竟被染成鮮紅色，稽查人員採樣化驗。圖／高雄市環保局提供
民眾通報大寮區大寮里大信街、大智街一帶水溝，竟被染成鮮紅色。圖／高雄市環保局提供
民眾通報大寮區大寮里大信街、大智街一帶水溝，竟被染成鮮紅色。圖／高雄市環保局提供

水利署 高雄市 污水

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