聽新聞
test
0:00 / 0:00
水溝染紅怪嚇人！油漆工廠漆料廢水汙染 農水署急閉閥門
高雄市大寮區大寮里民眾昨晚發現大信街、大智街一帶水溝，竟然被染成鮮紅色，由於此處屬灌溉渠道，里長也立即通報環保局。稽查人員循水路而上，查獲一處油漆家庭工廠，將清洗水性紅色漆料廢水排入水溝，將依水汙法裁處3萬到300萬罰鍰。農田水利署也先關閉上、下游閥門，以防二次汙染。
「整條溝都紅的耶！是發生什麼事？」大寮里長蕭清翔昨晚發現大信街旁的水溝都呈現嚇人的紅色，民眾看到也很驚訝，拿著手電筒往水路上游找去，並通報市府前來處理。
環保局稽查科表示，昨晚接獲民眾陳情，立即前往現場稽查，發現大寮區一處油漆家庭工廠，從事油漆調色作業，將清洗水性紅色漆料廢水排入水溝，循水路汙染水利溝灌溉溝渠，違反水汙法30條規定，除裁處3萬至300萬元罰鍰外，並限期業者儘速清除。
稽查人員在現場採集水樣，等檢驗結果出來，就依規定辦理。環保局也通報農田水利署，先派員關閉上、下游閥門，以防止二次汙染。
農田水利署表示，此處排放地點是作為回歸水利用，並非灌溉渠道，里長發現得早，農水署也立即處置，沒有影響灌溉。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言