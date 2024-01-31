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開發山中微型經濟土雞產業遇瓶頸 原民牡丹鄉申設小型屠宰場

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣原民牡丹鄉發展山林養雞選用中興紅羽1982品系，以友善農法飼養的土雞，雞毛光澤、肉質好。圖／陳美惠團隊提供
屏東縣原民牡丹鄉發展山林養雞選用中興紅羽1982品系，以友善農法飼養的土雞，雞毛光澤、肉質好。圖／陳美惠團隊提供

屏東原民牡丹鄉在屏東科技大學森林系教授陳美惠團隊輔導下，發展山林養雞、養蜂與香菇栽培3項山中微型經濟3年半來，山林養雞選用「台灣最『土』土雞」的中興紅羽1982品系，40多戶農民以友善農法已養了近2萬餘隻，平均每隻售價800元，已創造1300萬元產值，成為新興副業，為解決雞農載送至百里外屠宰場困擾，公所已提興辦事業計畫「催生」在地小型屠宰場。

陳美惠說，原鄉適合小規模的養蜂和養雞，在林下飼養的紅羽雞，吃下青草、草籽及果實、蟲子等，降低養殖成本、提高養殖效益，雞糞可當樹木養料，是環保又節約的肥料，自由奔跑養出的Q彈緊實雞肉。初期為避免影響環境設總量管制，每月限500隻，多數養30至50隻，少數養逾100隻，堅持熟齡飼養16周以上，以「牡丹山林雞」品牌建立市場口碑，雞毛光澤、肉質好，一步步帶動山中微型經濟。

牡丹鄉「山林養雞」選用的中興紅羽1982品系，由投入台灣土雞保種的中興大學名譽教授李淵百，選育肉質、生長狀況、抵抗力優異特性育種而成，尤其適合山林粗放環境；早年因不敵商業主流，差點在市場消失，他期望讓保種土雞重回部落，因肉質紮實受喜愛，也有廠商看好未來市場想合作，但他以品種權和部落共享為理念，在強調技術移轉的現代，仍堅持將研發成果用在支持部落地方創生事業。

因畜牧法要求雞隻需送合法屠宰場，前端養得快樂，後端運送到合法屠宰的路程卻讓人累到翻；林姓雞農說，在山林間自由奔跑的土雞，生長在無汙染的環境，以動物福祉方式飼養，自然就健康、長得也好，市場接受度高，但困擾的是要送往百里外的屠宰場，不僅路途遙遠，運輸成本高，也耗體力和精神，目前售價依重量在700元至1000元間，若能在地處理降低成本，價格再降低更有吸引力。

牡丹鄉公所說，畜牧法第29條雖同意原民鄉內家禽免於屠宰場內屠宰，但有「該區必須設有零售市場、攤販臨時集中區」限制，各部落沒有零售市場或臨時攤販，無法申請，且目前電商通路普遍，行銷包裝上均要求須貼有「防檢局屠宰衛生合格」的禽肉產品，公所已申辦小型屠宰場興建事業計畫，預定年底前完成，解決後端的困擾，並籌組合作社，讓產銷管道更活絡。

屏東縣原民牡丹鄉發展山林養雞3年半來，40多戶農民已養了近2萬餘隻，創造1300萬元產值，成為新興副業，但困擾的是要載送到百里外的屠宰場。圖／陳美惠團隊提供
屏東縣原民牡丹鄉發展山林養雞3年半來，40多戶農民已養了近2萬餘隻，創造1300萬元產值，成為新興副業，但困擾的是要載送到百里外的屠宰場。圖／陳美惠團隊提供
屏東縣原民牡丹鄉發展山林養雞選用中興紅羽1982品系3年半來，40多戶農民已養了近2萬餘隻，創造1300萬元產值，但困擾的是要載送到百里外的屠宰場。圖／陳美惠團隊提供
屏東縣原民牡丹鄉發展山林養雞選用中興紅羽1982品系3年半來，40多戶農民已養了近2萬餘隻，創造1300萬元產值，但困擾的是要載送到百里外的屠宰場。圖／陳美惠團隊提供

屏東 售價

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