高市龍德橋30日通車 疏解大順商圈車流

高雄市府為疏導大順商圈的通流量至龍德新路，規畫配套交通替代路線，跨越愛河的龍德橋昨中午開放通行，副市長林欽榮表示，3月底可完善以龍德新路建構的路網系統，貫穿博愛一路、自由一路再銜接至民族一路，為大順路建構東西向平行替代道路，預估尖峰時段可移轉大順一路28%交通量。

林欽榮表示，龍德新路的拓寬及東延，除藉由工程讓拓寬後的龍德新路延伸至河堤南路，導引大順路繁忙車流，更得以串連107期市地重劃區道路至民族一路，大幅度疏導博愛至民族期間的大順路段約28％車流移轉量。同時新闢新德路至博愛路20公尺寬L型道路，昨一併開放通車。

林欽榮指出，龍德橋含引道全長190公尺、寬26公尺，為鋼構拱橋，以粉紅及黃色為橋梁塗裝，呼應鄰近龍華國小及正對的義享天地，預估成為景觀新亮點及拍照打卡景點。

林欽榮說，臨側第107期市地重劃工程，由地政局土地開發處新闢長350公尺、寬26公尺的道路工程，將串聯龍德新路延伸至民族一路，已完成汙水工程。

他說，現正進行區內計畫道路箱涵及側溝工程，箱涵底板已推進160公尺、牆身140公尺，預計今年3月底銜接龍德橋，有效分流博愛路連接至民族一路龐大車流，提升大順一路輕軌路段行車。