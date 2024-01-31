3兄弟失聯30年 屏長照促成重逢

屏東縣府長期照護處推動「出院準備銜接長照服務」，協助將出院7旬陳姓獨居老翁，與闊別30年親兄弟重逢，過程宛如「超級尋人任務」，3兄弟強忍著淚水在病榻前團聚，讓醫院長照個管師、護理人員都感動地紅了眼眶，直呼「辛苦有代價！」

屏東縣枋寮鄉獨居低收戶陳姓老翁因車禍住院，枋寮醫院出院準備個管師蔡雅玲，擔心陳僅單臂能活動且腿部骨折，出院後暫時生活無法自理，但申請短期入住機構需有家人簽同意書，因此發起「超級尋人任務」。

蔡雅玲表示，陳表示獨居慣了，不想打擾家人，也不清楚如何聯絡，社工想方設法，最後透過戶籍系統終聯繫上陳2名胞兄，3兄弟在病榻前團聚，久久無法言語，讓眾人感動不已。

「活得有尊嚴又快樂最重要！」蔡雅玲說，經過團隊專業評估，配合個管師量身打造出院復能計畫，建議陳姓老翁出院後短期入住機構，除有護理人員照護傷口，更能按時復健有助恢復行動力，未來能順利回歸原本生活。

屏縣府長照處表示，縣內23間醫院皆為出院準備服務受理窗口，從高齡患者入院時，提供專業照護指導，並於出院前夕即完成失能評估，縮短患者出院後銜接長照服務天數。