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即期肉品害腹瀉？ 稽查同批都賣完

聯合報／ 記者王勇超／高雄報導
高雄市衛生局昨天派員到連鎖超市稽查，發現同批肉品已售完。圖／高市衛生局提供
高雄市衛生局昨天派員到連鎖超市稽查，發現同批肉品已售完。圖／高市衛生局提供

高雄市陳姓男子日前到楠梓1家連鎖超市購買2盒牛排肉，煎烤吃完1盒後開另1盒聞到異味，陳腹瀉就醫後將另1盒拿去更換，換得肉品也有異味，不滿店員指「即期品可能是壞的」，向消保協會申訴；消保協會認為「賣場是拿消費者健康開玩笑」；衛生局昨派人稽查發現同批肉品已售完，已要求業者協助消費者退換貨。

超市業者表示，同批上架肉品無消費者反映相關問題，且包裝也有說明色澤屬於正常，因購買後到用食前保存方式不清楚，也可能影響肉品新鮮，將了解顧客狀況，待顧客提出醫師診斷證明再處理，也尊重顧客申訴管道。

陳男昨凌晨在臉書社團貼文，指本月29日晚購買2盒牛排，當晚10時許煎烤，吃完1盒「不舒服，感覺怪怪的」，打開另盒聞聞發現臭了，當晚10時許去退換貨又是壞的，「然後又拉肚子，掛急診」。找店家理論，店員卻說「即期品就有可能是壞的」，他覺得不合理才向消保協會申訴。

台灣消費者保護協會執行長徐邦瀚表示，怎麼能認為即期品就可能是壞的，若這樣認知上架商品，「是賭消費者健康嗎？」

徐邦瀚說，近年很多賣場賣出問題商品被投訴，就用換貨想掩飾錯誤，但換貨只是基本的，業者應更積極處理，除將問題商品下架，更要對保存商品的環境做嚴格檢查。衛生局表示，昨到店家稽查貨架已無同批產品，已要求業者協助消費者退換貨。另因肉品商位於新北市，將移請轄管衛生局處理。

消費者 衛生局

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