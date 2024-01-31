連3天空氣品質不佳 議員盼高市提對策

高雄市昨上午空氣品質指標一片紅色，多數區域紅色警示，對所有族群不健康，依環境部空品預報，高屏昨起3天都是橘、紅色警示，遊客昨聚集高雄港拍黃色小鴨也感受空汙嚴重，發現小鴨、周邊建築都「霧霧的」；議員感嘆，小鴨暌違10年回到高雄，這10年愛河灣有大轉變，但沒有改變的是高雄空品，籲市府與中央都應想對策改善。

高雄市環保局表示，高雄空品近日受滯留境外汙染物影響，北風帶動汙染物南移，且有逆溫、濃霧等不利擴散的大氣環境產生，造成汙染物累積情形；午後氣溫升高，霧氣及逆溫逐漸消散，空品才可能好轉。

高雄市昨天上午空品不佳，各空品測站除前鎮、小港、美濃為橘色提醒，餘皆顯示為紅色警示，顯示空品對所有族群不健康，許多遊客到高雄港灣拍超萌黃色小鴨，也發現「霧霧的」，直言「空汙真的很嚴重！」

國民黨籍高雄市議員白喬茵表示，這10年來愛河灣有非常大轉變，光榮碼頭多了高雄流行音樂中心，也欣喜看到高雄有好活動、好建設帶動經濟發展，但10年來沒有改變的就是空氣品質。

白喬茵說，高雄鋼鐵業加嚴標準去年已召開第5次公聽會、遲無下文，希望市府正視人民對空汙的憤怒，盡快修法，同時對於產業製程、老舊車輛汰換提供更多協助，讓高雄空品持續提升。

民進黨籍市議員黃彥毓表示，高雄秋冬境外造成汙染難以避免，但應設法降低境內汙染，環保局前年起在林園等工業區裝設「雲端影像監控跟AI智慧辨識系統」，監控工廠廢氣排放，建議除對廠商空汙稽查，也依數據對業者獎懲，鼓勵業者降低碳排。

環保局表示，除提前通知大型工廠加強應變作為，要求業者降載減排等應變措施，也通報大型營建工地加強裸露地及料堆等防制作為，減少揚塵，並加強市區車流熱區路邊攔檢與目測判煙，也提醒市民出外配戴口罩，做好個人防護。