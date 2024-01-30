高雄市慈善團體媒合公益平台 贈逾2千戶弱勢年菜
年節將至，社團法人高雄市慈善團體聯合總會媒合NPO channel公益平台，推動「集食送愛」年菜贈送活動，預計照顧市內2500戶以上經濟弱勢長輩及家庭。
高雄市社會局今天發布新聞稿指出，「集食送愛」活動的年菜內容，包含佛跳牆、香菇肉絲米糕、滷豬腳、福菜滷肉、紅棗枸杞排骨湯，另外，因應寒冬再附上暖暖包。
局長謝琍琍今天到高雄市慈善團體聯合總會位於大社區的實物銀行倉儲中心，關心年菜配置與發放。她表示，「集食送愛」年菜贈送活動，是民眾到超商主動提供經費讓企業廠商準備食材，讓弱勢家庭在春節期間享有應景年菜。
社會局表示，高雄市政府以公私協力方式設立「高雄市實物銀行」，委託「高雄市慈善團體聯合總會」及「高雄市社福慈善總會」，集結各界力量，設置11處實體分行，物資陳設類似一般商店，受助家戶依配發點數，自行按需求選取生活物資。
另設59處物資發放站，讓無法親自至實體分行領取的受助家戶，按月將物資配送到最近的物資發放站，再通知民眾領取或將物資配送至家中，提供生活陷困民眾短期物資，1年服務超過1萬7000戶次的經濟弱勢家庭。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言