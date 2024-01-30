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大批房客等不到電梯...高雄承億酒店大停電陷入漆黑 業者致歉宣布免費入住

攜2501萬日圓離台被海關暫扣 2名日籍旅客沒做「這事」下場慘了

高雄承億酒店大停電！100多組房客受影響 業者宣布免費入住

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
承億酒店今天傍晚5時許，突然無預警停電，許多準備入住的房客因為電梯無法使用，只好在一樓或大廳等候。圖／讀者提供
承億酒店今天傍晚5時許，突然無預警停電，許多準備入住的房客因為電梯無法使用，只好在一樓或大廳等候。圖／讀者提供

高雄市五星級承億酒店今天傍晚5時許，突然無預警停電，整棟大樓陷入漆黑，許多準備入住的房客因為電梯無法使用，只好在一樓或大廳等候。承億集團品牌長簡巧珊表示，因為外部供電系統異常，造成大樓短暫停電，今晚1月30日入住的100多組房客將不收費。

台電表示，今天下午3時許發現承億酒店所在的大樓發生跳電，但僅影響該大樓，其他鄰近地區的住戶用電閃爍後隨即恢復供電正常。

台電立刻派人前往該大樓查處原因，查出可能是大樓的迴路故障，台電供電沒有問題，今晚6時5分許，台電人員協助大樓的機電人員，確認是供應25樓至27樓的電力迴路開關故障，該大樓的機電人員持續搶修中。

對於大樓停電造成房客不便，高雄承億酒店表示，因為外部供電系統異常，造成大樓短暫停電，經查修後已逐層恢復供電。

承億集團品牌長簡巧珊說，為向客人致上最誠摯的歉意，對於今晚入住的房客，承億酒店將不收費，同時也將提供飯店內自助餐廳免費給房客使用。

房客 酒店 停電

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