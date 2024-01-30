高雄喜憨兒親手製作「燙金紅包袋」 培養獨立工作能力
喜憨兒基金會高雄復興工作站每年帶領憨兒們製作燙金紅包袋，不僅讓憨兒們感到新奇，在門市販售限量紅包，也獲得客人們的熱烈回響，每到年節將至，就會有憨兒問「老師，我們這個月要開始做紅包袋了嗎？」從浮水印台蓋在紅包袋上、均勻灑上燙金粉、熱風機吹定型等步驟，全是由憨兒們獨立完成。
基金會表示，憨兒小恩在剛開始學蓋印章時，因力道不易掌控，圖案常蓋得不完整，只好將失敗品淘汰，一度感到失落，在教保員的耐心引導下，小恩已逐漸掌握完整蓋印章技巧，順利蓋好每個紅包袋。憨兒小希負責最後的熱風定型作業，雖然熱風機會燙，但小希手套一戴仔細的吹著，展現熱忱與努力。
喜憨兒基金會推動多年的「社區作業設施」服務，是一種介於庇護工場與日間照顧機構的服務模式，讓能力不足以進入庇護工場，又不想被安置在照顧機構的憨兒們，有更好的選擇。社區作業設施的作業內容有烘焙、門市餐飲、園藝、折紙盒、黏貼包裝以及各種代工等。
憨兒作業同時也規劃體適能、社區適應、休閒活動等課程，培養生活自理、社會適應及自我倡議等能力；基金會表示，復興工作站同時是「喜憨兒鍋物料理」餐廳，火鍋使用的菜盤相當豐富，都是憨兒們洗切擺盤的，也是他們日常的作業內容。只有每逢春節，燙金紅包袋在復興工作站成了一個重要的活動，也期盼將新年的祝福帶給每位客人。
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