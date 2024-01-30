黃色小鴨氣墊藝術展覽驚見「害羞造型」 高市文化局回應了

黃色小鴨炫風席捲高雄，高雄趁勝舉辦「冬日遊樂園」結合大型氣墊裝置與遊樂場吸引人潮；氣墊藝術裝置展覽中，一項名為「傷口裡的光－Please蛇頸龍」的作品引起討論，有民眾說像是男性器官；文化局對此回應，該作品出自藝術家陳普，由蛇頸龍傳遞人生受到外在環境刺激，漸漸蛻變茁壯的寓意。

冬日遊樂園展示的藝術家氣墊作品中，其中一項蛇頸龍墊裝置在網路引起討論，有民眾表示若從遠處朝恐龍正面看，乍看像是男性器官，稱「好害羞」；記者實際到現場，該作品確實吸引部分路過、拍照民眾的目光，但也有民眾認為側面看完全不像，不需多做聯想，認為一般人不會特別繞到正面觀看。

文化局表示，冬日遊樂園在高雄港17號碼頭推出大型充氣藝術裝置展覽《療癒森林》，由知名藝術家大石曉規、吳騏、張育嘉、陳奕彰以及陳普等人展示設計作品，5位來自台灣、日本的藝術工作者，關照著光環境與生態議題的同時，呈現既夢幻又撫慰人心的巨型充氣藝術裝置。