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黃色小鴨氣墊藝術展覽驚見「害羞造型」 高市文化局回應了

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄「冬日遊樂園」氣墊藝術裝置展覽中，一項名為「傷口裡的光－Please蛇頸龍」的作品引起討論。記者宋原彰／攝影
高雄「冬日遊樂園」氣墊藝術裝置展覽中，一項名為「傷口裡的光－Please蛇頸龍」的作品引起討論。記者宋原彰／攝影

黃色小鴨炫風席捲高雄，高雄趁勝舉辦「冬日遊樂園」結合大型氣墊裝置與遊樂場吸引人潮；氣墊藝術裝置展覽中，一項名為「傷口裡的光－Please頸龍」的作品引起討論，有民眾說像是男性器官；文化局對此回應，該作品出自藝術家陳普，由蛇頸龍傳遞人生受到外在環境刺激，漸漸蛻變茁壯的寓意。

冬日遊樂園展示的藝術家氣墊作品中，其中一項蛇頸龍墊裝置在網路引起討論，有民眾表示若從遠處朝恐龍正面看，乍看像是男性器官，稱「好害羞」；記者實際到現場，該作品確實吸引部分路過、拍照民眾的目光，但也有民眾認為側面看完全不像，不需多做聯想，認為一般人不會特別繞到正面觀看。

文化局表示，冬日遊樂園在高雄港17號碼頭推出大型充氣藝術裝置展覽《療癒森林》，由知名藝術家大石曉規、吳騏、張育嘉、陳奕彰以及陳普等人展示設計作品，5位來自台灣、日本的藝術工作者，關照著光環境與生態議題的同時，呈現既夢幻又撫慰人心的巨型充氣藝術裝置。

負責策展的高雄美術館回應，展覽中高達12米的黑色大恐龍〈傷口裡的光－Please蛇頸龍〉來自藝術家陳普的「黑青」系列作品，作品傳達蛇頸龍宛如每個人的人生，環視生命中所經歷的種種，不斷受到外在環境的刺激，而漸漸蛻變茁壯的故事。

高雄「冬日遊樂園」氣墊藝術裝置展覽中，一項名為「傷口裡的光－Please蛇頸龍」的作品引起討論。記者宋原彰／攝影
高雄「冬日遊樂園」氣墊藝術裝置展覽中，一項名為「傷口裡的光－Please蛇頸龍」的作品引起討論。記者宋原彰／攝影
高雄「冬日遊樂園」氣墊藝術裝置展覽中，一項名為「傷口裡的光－Please蛇頸龍」的作品引起討論。記者宋原彰／攝影
高雄「冬日遊樂園」氣墊藝術裝置展覽中，一項名為「傷口裡的光－Please蛇頸龍」的作品引起討論。記者宋原彰／攝影

藝術家 遊樂園

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