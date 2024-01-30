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杜絕登革熱等環境髒亂 屏東112年裁罰近300萬

中央社／ 屏東縣30日電

去年國內本土登革熱逾2萬例，屏東縣政府稽查環境衛生，累計裁罰土地髒亂、空地雜草未修共1838件，罰款近新台幣300萬元；縣府呼籲，地主要維護環境衛生。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，去年國內登革熱疫情嚴峻之際，某政府機關出租屏東市自立路上土地，因承租人未善盡管理人之責，有孳生病媒蚊疑慮，縣府派員稽查發現出租地內有散置廢棄臉盆、輪胎等廢棄物，且圍牆內種植樹木疏於管理，多棵樹木長出圍牆外，造成落葉及花卉散落，影響環境衛生。

因此，環保局依違反廢棄物清理法裁罰上限6000元並要求限期改善，但半年後雜草再度超過50公分，環保局再度要求改善，今天複查已派員清理完成。

環保局表示，依據「屏東縣空地空屋管理自治條例」規定，如空屋或空地有雜草高度超過50公分未修剪、有污染環境之虞廢棄物、堆置有礙環境衛生物品及孳生病媒源或有發生傳染病之虞，若經縣府通知或限期應清理而不清理時，可處1200元至6000元罰鍰，且可按次連續處罰。

環保局指出，去年共告發裁處亂丟菸蒂或檳榔渣、亂貼廣告物、空地雜草逾50公分未修剪及土地堆置垃圾致髒亂等，違反環境衛生案件共計1838件，裁罰金額近300萬元，呼籲地主應定時巡視環境，維護土地內環境衛生，善盡地主管理責任。

屏東縣政府 廢棄物

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