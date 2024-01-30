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南橫辦淨山垃圾撿到氣喘吁吁 驚鴻一瞥藍腹鷴引呼聲

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
民眾淨山時突然有隻藍腹鷴現身路旁草叢，引來驚呼聲。圖／甲仙段陳彥佐提供
民眾淨山時突然有隻藍腹鷴現身路旁草叢，引來驚呼聲。圖／甲仙段陳彥佐提供

交通部公路局南區養護工程分局甲仙工務段今天舉辦淨山活動，邀請當地桃源區、六龜區等民間團體一同淨山，這也是南橫首次有民間團體主動發起淨山活動。短短5公里道路淨山，海拔超過2000公尺的高度，讓人邊撿垃圾邊喘氣，下一秒看見藍腹鷴悠閒在眼前走過，讓人驚呼不已。

南部橫貫公路因受莫拉克風災影響，道路遭嚴重沖刷，橋梁沖毀，直到2022年5月才又通車。公路局南區養護工程分局甲仙工務段今天特別舉辦「台20 線熊抱山林 淨山淨路活動」，邀請桃源、六龜民宿業者等一起淨山，從中之關撿拾路邊山間垃圾，一路撿到長青祠，全長五公里，有的人因為高山缺氧氣喘吁吁，但也不嫌累，放緩步伐順道遠眺玉山，享受湖光山色，一步步走向終點。

甲仙工務段段長鄭敏華表示，過去南橫一直都有淨山活動，但是大多是公家機關內部自行舉辦，這次六龜與桃源區民宿業者主動提出淨山訴求，讓他覺得這是一個相當難得的機會。甚至還有一群遠從台中而來的遊客，聽聞有個淨山活動，臨時自願參與。

與朋友一起撿滿三大袋垃圾的黃先生就表示，南橫好山好水好風景，希望用路人吃完食物不要隨手就把垃圾往窗外丟，畢竟當地野生動物很多，讓動物們有個最天然的環境，下一代人才有機會看見台灣的美麗。

鄭段長透露，自從南橫中斷，甲仙段不停搶修，也讓這片山林有了休養生息的機會，如今復通後，不少用路人都曾在南橫路上見過台灣帝雉、藍腹鷴、台灣長鬃山羊，甚至黑熊身影。這次透過淨山活動，希望民眾可以走進山林，實地體驗保育類動物所生存之環境，並透過實際行為強化大眾對山林環境維護、生態保育的重視。

南橫路邊就能看見黃喉貂出沒。記者蔡世偉／攝影
南橫路邊就能看見黃喉貂出沒。記者蔡世偉／攝影
南橫辦淨山，民眾齊力撿垃圾。記者蔡世偉／攝影
南橫辦淨山，民眾齊力撿垃圾。記者蔡世偉／攝影

南橫 六龜

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