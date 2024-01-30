高市研考會淨零規畫預算1千萬刪成1千 兩岸小組沒開會也遭轟

高雄市議會今天續開臨時會審查研考會預算，資訊中心編列1千萬作為數位發展計畫規畫發展經費，引發藍綠議員討論。委員會小組認為與資訊中心主體不符，原建議全刪除；研考會說明是作為國際徵件導入淨零轉型科技應用解決方案，最後1千萬被刪為1千元，保留科目。另兩岸事務及雜支25萬元原要刪除，討論後保留。

高雄市研考會資訊中心在數位發展計畫編列1千萬元規畫發展，內容為與國際城市或團隊合作，在政府治理面向，導入淨零轉型科技應用解決方案。

議員劉德林認為，這筆預算在小組審查時就建議全數刪除，結果到了大會變成擱置。小組認為這筆預算不符合資訊中心主體，張冠李戴，非其專業，應回歸到其他的局處。

委員會召集人陳玫娟說，小組審查時不分藍綠都認為應全數刪除，二讀會主張擱置。小組充分討論，資訊中心應做的是專業議題如長照政策、警政、民政等的數據統計，而非淨零轉型等的意見。

研考會主委蔡宛芬表示，這筆預算是透過數位方式推動淨零政策，去年底徵件完成。資訊中心主任報告，去年也編1千萬元，內容為數位淨零雙軸轉型，也是辦徵件，在20幾國、32個提案中，專家學者取出15案，再討論出前6案，其中4案與在地企業媒合，最後2案落地實作。

議員陳麗娜說，研考會不要認為自己是內部機構，就忽略了溝通協調，當預算被擱置，應積極尋求解釋，建議先保留，以1千元預算來保留科目。

研考會提出兩岸事務及雜支等相關經費25萬元，議員邱于軒質疑這筆計畫內容，是設立高雄市政府兩岸事務小組，配合中央政策，推動大陸事務，預期成果是加強市民對兩岸政策的了解。她主張刪除，因為沒看到任何執行的內容，兩岸小組開過幾次會？委員有誰？要做什麼？成果為何？

研考會主委蔡宛芬表示，疫情期間兩岸事務小組沒有開會，大選後，兩岸關係敏感。議員陳善慧希望不要刪除，因為正在推行兩岸交流，研考會應有經費來研擬推動。

邱于軒表示，兩岸間的交流沒有那麼可怕、那麼恐怖台北與上海有雙城論壇，未來高雄若有類似的機會，請研考會也要持開放心態看待兩岸交流。

蔡宛芬說，三月啟動兩岸小組委員聘任，議會結束後召開第一次會議，並執行議員對兩岸事務的議決事項，舉辦相關課程。