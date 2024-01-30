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高雄街友總數達370人 各界幫助「接軌職場」成首要目標

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
民國103年成立的方舟協會在街友服務上長期協助社會局，也針對藥癮、身障人士做就業媒合。記者宋原彰／攝影
民國103年成立的方舟協會在街友服務上長期協助社會局，也針對藥癮、身障人士做就業媒合。記者宋原彰／攝影

長期致力於街友就業服務的社團法人方舟協會成立至今9年，去年為80位街友媒合工作，30位順利進入職場，15位已穩定工作；協會理事長王姿琦說，協會是全國第一間在偏鄉做職業訓練的機構，街友完訓後能直接留任在當地企業，包括飯店、工廠、農場等，不但減少社會問題，也改變外界對街友觀感。

曾在台北車站當街友2年的李朝能說，他年輕時當人頭欠債，與家人關係不佳、逃避生活下選擇做街友，後來接受方舟協會訓練，現在成為內部總務人員，作息穩定、生活步上軌道，感慨說「活到現在終於有點成就，人要給自己一個機會」；王姿琦說，許多欠債的街友擔心工作會遭法院強制扣薪3分之1，但她強調「還有那3分之2，才是該好好把握的」。

目前高雄全市列冊需社會局外展服務的街友人數為370人，民國103年成立的方舟協會在街友服務上長期協助社會局，也針對藥癮、身障人士做就業媒合，強調典型就業，幫助對象申請勞健保和顧及就業權益，避免淪為非法僱用的臨時工；王姿琦說，街友若失去家人支持，協會會與街友變成「夥伴關係」分享溫暖，許多回歸職場的人都會回來協會做志工，回饋其他人。

社會局社會救助科表示，社會局輔導街友一大重點為「培養工作技能」，讓街友學習一技之長、自力生活，除了鼓勵街友面試工作外，也會補助治裝費、交通費，求職成功也會提供獎勵金2至3千，勞工局也會協助舉辦職訓課程；此外收容安置部分，街友最常因不適應團體生活而不願接受，社會局會安排多元課程，教導街友生活作息規律，提早適應安置生活。

曾在台北車站當街友2年的李朝能接受方舟協會訓練，現在成為內部總務人員，作息穩定、生活步上軌道。記者宋原彰／攝影
曾在台北車站當街友2年的李朝能接受方舟協會訓練，現在成為內部總務人員，作息穩定、生活步上軌道。記者宋原彰／攝影

街友 家人

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