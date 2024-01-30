屏東長照衍伸超級尋人任務 助失聯30年i枋寮3兄弟團聚

屏東縣政府長期照護處推動「出院準備銜接長照服務」，因緣際會下協助即將出院的7旬陳姓獨居老翁，與闊別30年的親兄弟重逢，過程宛如「超級尋人任務」真實上演，3兄弟強忍著淚水在病榻前團聚，讓醫院長照個管師、護理人員都感動地紅了眼眶，直呼「辛苦有代價！」

在屏東縣枋寮鄉獨居且是低收戶的陳姓老翁，日前因車禍入院手術，枋寮醫院出院準備個管師蔡雅玲，擔心只有單臂能活動且腿部骨折的他，出院後短時間內生活無法自理，但申請短期入住機構，需有家人簽署同意書，因此發起「超級尋人任務」，社工透過戶籍系統終於聯繫上同住枋寮鄉的2個哥哥，3兄弟在病榻前團聚，感動到久久無法言語，老翁表示自己獨居慣了，不想打擾哥哥搬去同住。

「活得有尊嚴又快樂最重要！」蔡雅玲表示，老翁在2位哥哥陪伴下，經過團隊專業評估，配合個管師量身打造出院復能計畫，建議出院後短期入住機構是最適宜的方式，除了有護理人員照護傷口，更能按時復健有助恢復行動力，長照處照管專員除了定期追蹤個案近況，也會依個案失能等級調整補助與服務內容，讓他順利回歸原本的生活。

縣府長照處表示，屏東縣轄內23間醫院皆為「出院準備服務」受理窗口，從高齡患者入院時，提供專業照護指導，並於出院前夕即完成失能評估，縮短患者出院後銜接長照服務的天數，更讓出院後原定4個月完成初評期程，縮短至1個月內完成，再次審視長輩出院後的等級與服務內容，讓出院後長輩能獲得更妥善的長照服務。經統計，今年度評估案量高達2189案，較去年同期成長近400案。