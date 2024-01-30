快訊

桃園蘆竹嚴重車禍！騎士紅綠燈前「捲進貨車底」爆頭亡

蘋果西打母公司大飲「農曆年前傳跳票」下午3點召開重訊記者會

信義新地標台北天空塔恐變爛尾樓？開發商回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東長照衍伸超級尋人任務 助失聯30年i枋寮3兄弟團聚

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣政府長期照護處推動「出院準備銜接長照服務」，因緣際會下助即將出院的7旬陳姓獨居老翁，與闊別30年的親兄弟重逢。圖／長照處提供
屏東縣政府長期照護處推動「出院準備銜接長照服務」，因緣際會下助即將出院的7旬陳姓獨居老翁，與闊別30年的親兄弟重逢。圖／長照處提供

屏東縣政府長期照護處推動「出院準備銜接長照服務」，因緣際會下協助即將出院的7旬陳姓獨居老翁，與闊別30年的親兄弟重逢，過程宛如「超級尋人任務」真實上演，3兄弟強忍著淚水在病榻前團聚，讓醫院長照個管師、護理人員都感動地紅了眼眶，直呼「辛苦有代價！」

在屏東縣枋寮鄉獨居且是低收戶的陳姓老翁，日前因車禍入院手術，枋寮醫院出院準備個管師蔡雅玲，擔心只有單臂能活動且腿部骨折的他，出院後短時間內生活無法自理，但申請短期入住機構，需有家人簽署同意書，因此發起「超級尋人任務」，社工透過戶籍系統終於聯繫上同住枋寮鄉的2個哥哥，3兄弟在病榻前團聚，感動到久久無法言語，老翁表示自己獨居慣了，不想打擾哥哥搬去同住。

「活得有尊嚴又快樂最重要！」蔡雅玲表示，老翁在2位哥哥陪伴下，經過團隊專業評估，配合個管師量身打造出院復能計畫，建議出院後短期入住機構是最適宜的方式，除了有護理人員照護傷口，更能按時復健有助恢復行動力，長照處照管專員除了定期追蹤個案近況，也會依個案失能等級調整補助與服務內容，讓他順利回歸原本的生活。

縣府長照處表示，屏東縣轄內23間醫院皆為「出院準備服務」受理窗口，從高齡患者入院時，提供專業照護指導，並於出院前夕即完成失能評估，縮短患者出院後銜接長照服務的天數，更讓出院後原定4個月完成初評期程，縮短至1個月內完成，再次審視長輩出院後的等級與服務內容，讓出院後長輩能獲得更妥善的長照服務。經統計，今年度評估案量高達2189案，較去年同期成長近400案。

長照處長陳桂敏表示，縣府推動出院準備服務，讓失能高齡長輩「服務銜接照護不中斷」，出院前透過個管師進行長照失能評估，接續由照管專員與個管員與家屬討論，依失能狀況擬定長照服務計畫，提供適當服務轉介，包含照顧服務、喘息服務、專業服務、輔具及居家無障礙環境改善服務、交通接送及營養餐飲服務等，減輕家人的照顧負荷，若有長照服務需求與疑問，可電1966洽詢。

屏東縣政府長期照護處推動「出院準備銜接長照服務」，因緣際會下助即將出院的7旬陳姓獨居老翁，與闊別30年的親兄弟重逢。圖／長照處提供
屏東縣政府長期照護處推動「出院準備銜接長照服務」，因緣際會下助即將出院的7旬陳姓獨居老翁，與闊別30年的親兄弟重逢。圖／長照處提供

長照 屏東縣政府

延伸閱讀

「屏東多向度」影片躍上國際 獲坎城影展最佳旅遊影片

屏東燈節動畫小提燈人見人愛 明起各遊客服務中心都有兌發

屏東燈節縣民公園燈區推出假日免費導覽 帶領民眾漫遊

屏東勝利星村推春節滿千元抽獎活動 盼為產值創高峰

相關新聞

高雄男吃超市即期牛排拉肚子急診 衛生局稽查

高雄市陳姓男子昨天在超市買了2盒即期牛小排，食用後卻拉肚子急診，後續發現牛肉發臭，到商家換貨但牛肉仍飄散異味；高雄市衛生...

高雄街友總數達370人 各界幫助「接軌職場」成首要目標

長期致力於街友就業服務的社團法人方舟協會成立至今9年，去年為80位街友媒合工作，30位順利進入職場，15位已穩定工作；協...

屏東長照衍伸超級尋人任務 助失聯30年i枋寮3兄弟團聚

屏東縣政府長期照護處推動「出院準備銜接長照服務」，因緣際會下協助即將出院的7旬陳姓獨居老翁，與闊別30年的親兄弟重逢，過...

新國會龍頭後天揭曉 王定宇：盼各政黨思考對國家的助益

立法院2月1日將選出新任正、副院長，國民黨推「韓江配」，民進黨推「游蔡配」拚連任，民眾黨投票意向明早9點30分揭曉。民進...

高雄大順路不再狂塞！龍德橋開放通車優化大順商圈路網

高雄輕軌成圓，為疏導大順商圈的通流量至龍德新路，高市府規畫配套交通替代路線，跨越愛河的龍德橋今天中午開放通行。副市長林欽...

「屏東多向度」影片躍上國際 獲坎城影展最佳旅遊影片

屏東縣政府去年推出的形象影片「屏東多向度」，以明快節奏與明亮色彩呈現在地風景，展現屏東的廣度、彩度、深度、高度及力度等多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。