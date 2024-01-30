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新國會龍頭後天揭曉 王定宇：盼各政黨思考對國家的助益

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
王定宇與台灣省會計師公會、東區竹篙厝仁和宮合辦的年終贈米活動，今年共捐出5000公斤白米，將分配給14處老人共餐據點。記者李文德／攝影
王定宇與台灣省會計師公會、東區竹篙厝仁和宮合辦的年終贈米活動，今年共捐出5000公斤白米，將分配給14處老人共餐據點。記者李文德／攝影

立法院2月1日將選出新任正、副院長，國民黨推「韓江配」，民進黨推「游蔡配」拚連任，民眾黨投票意向明早9點30分揭曉。民進黨台南市立委王定宇今表示「相信到投票前一刻沒有人說的準」，期待各政黨選出國會議長時，思考人選是否適格。

王定宇說，2月1日投票民眾黨會怎麼決定，坦白講目前看不出來，期待各政黨選出國會議長時，思考人選是否適格，代表國家民意最高的機關，對外行使國會外交。游錫堃、韓國瑜兩人社會評價非常清楚，希望院長選舉時先將黨派撇除，增加思考對國家選出的人對國家的助益，而不是單純看政黨之間競爭，國會議長有其高度，這很重要。

昨天國民黨立委傅崐萁公開向柯建銘叫板「嘜走」，王定宇說，傅崐萁當然要展現像鷹派的態勢，但過去他因內線案服刑出來，在地方經營方式都有耳聞，立法院是為國家做事的地方，不是搞鬥爭之地。議題、互動都還沒開始，就先叫板、把人以動物形容，這不是台灣人民樂見的政黨態度，最近藍營政黨支持度下降，當國民黨推出的代表人物是韓、傅，民眾心裡都會自己打分數。

王定宇與台灣省會計師公會合辦的年終贈米活動，迄今已持續8年之久，今上午舉行捐贈儀式，東區竹篙厝仁和宮同樣加入義舉，投入活動讓贈米總數達到5000公斤。王定宇表示很高興8年來，能擔任這項贈米善舉的中介角色。今年這批白米將分送14處老人共餐據點，讓會計師公會與竹篙厝的溫馨傳達各處。

王定宇（左四）與台灣省會計師公會、東區竹篙厝仁和宮合辦的年終贈米活動，今年共捐出5000公斤白米，將分配給14處老人共餐據點。記者李文德／攝影
王定宇（左四）與台灣省會計師公會、東區竹篙厝仁和宮合辦的年終贈米活動，今年共捐出5000公斤白米，將分配給14處老人共餐據點。記者李文德／攝影
王定宇（右二）與台灣省會計師公會、東區竹篙厝仁和宮合辦的年終贈米活動，今年共捐出5000公斤白米，將分配給14處老人共餐據點。記者李文德／攝影
王定宇（右二）與台灣省會計師公會、東區竹篙厝仁和宮合辦的年終贈米活動，今年共捐出5000公斤白米，將分配給14處老人共餐據點。記者李文德／攝影
立法院2月1日將選出新任正、副國會龍頭，國民黨推「韓江配」，民進黨則推出「游蔡配」拚連任，立委王定宇表示各政黨選出國會議長時，思考人選是否適格。記者李文德／攝影
立法院2月1日將選出新任正、副國會龍頭，國民黨推「韓江配」，民進黨則推出「游蔡配」拚連任，立委王定宇表示各政黨選出國會議長時，思考人選是否適格。記者李文德／攝影

王定宇 投票 國民黨

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